Beşiktaş’ın deplasman performansında korkutan düşüş

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşüne engel olamıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ilk 2 sezonda oynanan 34 deplasman karşılaşmasında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan yitirdi. Tecrübeli teknik adamın görev yaptığı sonraki 2 sezonda 20 dış saha mücadelesinde 8 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın puan kaybı, 7 beraberlik ve 5 yenilgiyle şimdiden 29 puana ulaştı.

Fikret Orman`dan Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama İlgili Haberi Oku

SON 14 MAÇTAKİ PUAN KAYBI 21

Beşiktaş, geçen sezondan bu yana Süper Lig’deki son 14 dış saha maçında 21 puanlık kayıp yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda rakiplerine 5 kez üstünlük sağlayabildi. Deplasmanda 6 kez berabere kalan Beşiktaş, 3 maçtan ise mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, bu 14 maçtaki 42 puanın yarısını kaybetmenin sıkıntısını yaşadı.

DÜŞÜŞ KORKUTUYOR

Güneş’in teknik direktörlüğünde siyah-beyazlı takımın performansı her sezon biraz daha düştü.

Şenol Güneş’in ilk sezonu olan 2015-2016’daki deplasman maçlarında 36 puan toplayan Beşiktaş, bir sonraki sezon 34 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise dışarıda 17 maçta 26 puan elde edebildi. Bu sezonki ilk 3 deplasman maçında 5 puan çıkarabilen siyah-beyazlı takım, dışarıda oynayacağı 14 maç için kötü sinyal verdi.