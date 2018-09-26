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BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
BB Erzurumspor

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in ilk 6 haftasaında beklenileni veremeyen Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verildi. Erzurumspor ilk haftada 2 beraberlik 4 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

26 Eylül 2018 10:37

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

BB Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

26 Eylül 2018 Çarşı`dan Fenerbahçe`ye teşekkür Siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı maçtaki konukseverliklerinden dolayı sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:25 | 26 Eylül 2018
Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor Mehmet Altıparmak
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