SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’ın Almanya’dan flaş FETÖ isteği
Barcelona bu sezon ilk kez kaybetti!
İspanya La Liga

Barcelona bu sezon ilk kez kaybetti!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, deplasmanda Leganes'e 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı.

26 Eylül 2018 23:42

İspanya La Liga’nın 6. hafta mücadelesinde Leganes, Butarque Belediyesi Stadı’nda Barcelona’yı konuk etti. Karşılaşmanın 12. dakikasında Philippe Coutinho’nun golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Leganes, 52. dakikada Nabil El Zhar ve 53. dakikada Oscar Rodriguez’in ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele, Leganes’in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde ilk yenilgisini alan Barcelona, 13 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Ligdeki ilk galibiyetini alan Leganes ise 4 puanla 17’nci sıraya yükseldi. 25 Eylül 2018 Ne Lionel Messi... Ne Cristiano Ronaldo... Kasımpaşa`nın golcüsü herkesi solladı Süper Lig'de altı maça 8 gol sığdıran Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en skorer isimleri geçti. Diagne, gol makineleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu solladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:42 | 26 Eylül 2018
barcelona ispanya la liga Leganes
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
28/09/2018 - 20:00
-
BB Erzurumspor
Trabzonspor
29/09/2018 - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor