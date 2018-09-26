Balıkesirspor Baltok’tan flaş açıklama: Zaaf değil sabotaj!

Balıkesirspor Baltok Basın Sözcüsü Kemal Büyükakın, “Balıkesirspor'umuz hakkında son zamanlarda gerçek dışı, çarpıtılmış ve karalama maksatlı haberlerle karşı karşıya gelmekteyiz. Meyve veren ağacın taşlanması hususuna aşinalığımız ile bu karalama haberlerle vakit kaybetmek istemeyerek kulübümüz için yoğun çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yalan yanlış haberlerle kafa karışıklığı oluşturmak isteyenlerin öncelikle doğru bilgi ve belgelerle hareket etmeleri gerektiğini düşünmekteyiz. Habercilik etiği; aslı astarı olmayan, olmamışı olmuş gösteren bir tarzı kabul etmemelidir.

Balıkesirspor – Ümraniyespor maçında yaşanan üzücü olay bir güvenlik zaafı değil, Balıkesirspor’un herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan yönetimine karşı bir sabotajdır. Burada göz ardı edilen konu şudur ki; şahsi hesaplarla yapılan bu yanlış hareketler şahıslardan ziyade öncelikli olarak kulübümüze, Türk futboluna, spora ve bu şehrin değerlerine zarar vermektedir. Kamuoyuna yaptığımız bu açıklamamızın öncesi ve sonrasındaki süre zarfında hakkımızda yayınlanan ve iddia edilen, yalan ve mesnetsiz ifadeler içeren; haberler ve sosyal platformlardaki yorumlar hakkında hukuki olarak maddi ve manevi haklarımız saklıdır.

‘Teklif usulüyle hizmet alıyoruz’

Bahsi geçen, şu an kulübümüze hizmet vermekte olan güvenlik şirketi bir önceki dönem hariç, üç dönem Balıkesirspor’a hizmet vermiştir. Yönetimimizde bulunan Raif Özkan’ın şahsıyla ortaklığı yoktur. Söz konusu güvenlik firması eski başkanlar Tuna Aktürk ve Feyyaz Çiftçi Beyler zamanında da kulübe başarıyla hizmet vermiştir. Derneğimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, teklif usulüyle hizmet alımı temin etmektedir. Söz konusu güvenlik işiyle ilgili teklif veren iki firmadan birinin teklifini kendi isteğiyle geri çekmesi üzerine, teklifi kalan tek firmayla güvenlik hizmeti alımı konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Sanıldığı veya provokatif lanselerle belirtildiği ya da ima edildiği gibi bir kayırma ya da öncelik tanıma gibi bir durum olmamıştır ve söz konusu da değildir. Bu konu bilgi ve belgeleriyle ispata açıktır. Spor ve başarının ikinci plana atılarak, manevi destek vermek yerine, yönetimin ve futbolcuların motivasyonu düşürülerek bir kulübü desteklemek mümkün değildir, bu şekilde hiçbir ülke ve şehirde kendi takımının motivasyonunu düşürme çalışmalarının örneğine rastlanmamaktadır. Spor camiası şahsi hesapların güdüldüğü bir platform değildir. Yönetimimiz olarak şahsi çıkar ve hesap yapanların, bundan gelir sağlayanların karşısında bir tutum sergilemekteyiz” diye açıklama yaptı. Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Balıkesir Atatürk Stadyumu´nda oynanan Balıkesirspor Baltok, Ümraniyespor maçında hakeme saldıran taraftar Ümit Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlgili Haberi Oku