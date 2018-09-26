Altın madalya canavarı: Mete Gazoz

Milli sporcu Mete, Dünya Kupası Finalleri’nde de şampiyon olup sezonu kapatmak istiyor

İstanbul Okçuluk Gençlik Spor Kulübü adına yarıştığı aynı organizasyonda Elifsu Özdemir ile karma takımda da ikinci olduklarını belirten Mete, bu şampiyonayı da başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden 19 yaşındaki milli sporcu, “Türkiye şampiyonu oldum. Artık, Türkiye şampiyonalarımızın seviyesi yükselmeye başladı. Yani burada kürsüye çıkmak, derece almak, artık gerçekten beni zorlamaya başladı.” dedi.

Mete, önlerinde yer alan organizasyonun, İstanbul’un 2011 yılındaki ev sahipliğinden sonra ikinci kez Türkiye’ye verilen Okçuluk Dünya Kupası Finalleri olduğunu ve 29-30 Eylül’de Samsun’da Batı Park’ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Dünyanın en iyi 32 okçuluk sporcusunun yer alacağı finallerde, Türkiye’yi klasik yay erkeklerde Fatih Bozlar ile birlikte temsil edecek olan Mete Gazoz, kadınlarda Türk sporcular Yasemin Ecem Anagöz, makaralı yay erkeklerde Demir Elmaağaçlı ve kadınlarda Yeşim Bostan ile Gizem Elmaağaçlı’nın yarışacağını aktardı.

“Dünya rekoru kırmak büyük olay”

Milli okçu, Bulgaristan’da 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix’in de 1333 puan ile Gülnaz Büşranur Çoşkun ile gençler dünya rekorunu kırdıklarını anımsattı.

Polonya’nın Legnica kentinde 27 Ağustos-1 Eylül’de gerçekleştirilen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda ise 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi olduğunu anlatan Mete, aynı organizasyonda Yasemin Ecem Anagöz ile oluşturdukları klasik yay karışık takımı olarak 1348 puana ulaşarak, gençler dünya rekorunu kırmayı başardıklarını kaydetti. Mete, “Berlin’de dünya şampiyonu olduktan sonra Avrupa Grand Prix’i için Sofya’ya geçtik. Orada karışık takımda Büşranur’la birlikte dünya rekorunu kırdık. Dünya rekoru kırmak büyük bir şey.” değerlendirmesinde bulundu.

“Karışık takımda iddialıyız”

Okçulukta karışık takım mücadelelerinin olimpiyatlara ilk defa dahil edildiğini ve 2020 yılında Tokyo’da ülkelerin bu dalda da yarışacağına dikkati çeken Mete, “Karışık takım zaten Türkiye olarak bizim iddialı olduğumuz kategori.Bu iddiamızı ve güçlülüğümüzü artırmış bir şekilde 2020’ye gideceğiz ve oradan altın madalya alacağız.” diye konuştu.

“2017, benim için iyi bir yıldı.” diyen Mete Gazoz, son yıllardaki başarılarını da değerlendirdi.

Mete, şöyle devam etti: “Toplam uluslararasında 12 madalya kazandım. Bu sene uluslararasıbazda madalya sayım biraz daha düşük. 10 madalya kazandım ama bunun 7’si altın. Madalya aldığım yarışmalar, büyük organizasyonlar. Akdeniz Oyunları, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi böylesi büyük yarışmalarda altın madalya kazandım. Geçen yıla göre benim açımdan daha güzel bir sene oldu. Senenin bitmesine son bir yarışma kaldı. O da Samsun’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası Finalleri. Orada da altın madalya kazanıp, 2018’i sonlandırmak istiyorum.”