Alman Futbol Federasyonu ‘Türkiye’yi tuttuğu’ gerekçesiyle Hollanda’yı UEFA’ya şikayet etti

UEFA Yönetim Kurulu üyesi olan Hollandalı başkan, Perşembe günü saat 14:00’te 2024’teki şampiyonaya kimin ev sahipliği yapacağı konusunda oy kullanacak 17 kişiden biri.

BBC’de yer alan habere göre; Hollanda Televizyonu’nun (NOS) araştırmasına göre Almanya Futbol Federasyonu (DFB), oylama öncesi Hollandalı yöneticiyi açıkça Türkiye’ye destek vermekle suçladı.

Bu nedenle Almanya, van Praag hakkında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e bir şikâyet başvurusunda bulundu. Almanlar’a göre, UEFA’nın “Avrupa şampiyonasına aday olan ülkeler, üyeleri ülkelerine davet edemez” kuralına rağmen, Hollandalı başkan bunu açıkça ihlal etti. UEFA Stad Güvenliği Komitesi Başkanı olan van Praag’ın yardımcılığını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetcisi Servet Yardımcı yapıyor.

Kasım 2017’deki Stad Güvenliği Komitesi toplantısı, Nyon yerine, TFF’nin daveti üzerine İstanbul’da yapıldı. Michael van Praag ve Servet Yardımcı samimi pozlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Park'ta, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi üyeleri ile bir araya gelmişti. Servet Yardımcı'nın başkanvekilliğini yaptığı Komite'nin Başkanı Michael van Praag ve üyeleri ile tanışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üyelerle futbol sohbeti yapmıştı.

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TÜRK MEDYASINDAKİ HABERLERE DİKKAT ÇEKTİ

Almanlar, Hollandalı yöneticinin taraflılığını kanıtlamak için özellikle hükümete yakın Türk medyasında çıkan haberleri örnek gösterdi. Medyaya yansıyan görüntülerde, Van Praag’ı, ‘iyi bir dost’ diye tanımlayan Yardımcı, 2024 Avrupa Şampiyonası için destek istedi.

Hollandalı yönetici ise, bu istek üzerine kameralar karşısında gülerek, “Dur önce bir konuşalım” karşılığını verdi. Almanlar çıkan bu haberlere dikkat çekti.

EURO 2024`ün ev sahibi kim olacak? Türkiye`nin şansı ne? EURO 2024'ün sahibi yarın belli oluyor. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki bulunan merkezinde düzenlenecek organizasyonda TSİ 15.45'te Türkiye ve Almanya'nın sunumları gerçekleşecek. Peki Türkiye'nin ev sahipliği şansı ne? İlgili Haberi Oku

”TÜRK MEDYASI ÇARPITTI” İDDİASI

Almanlar’a göre, 2 yıl önce UEFA Başkanlığı yarışını Ceferin’e karşı kaybeden KNVB Başkanı van Praag, kendisine destek vermedikleri için açıkça intikam alıyor. Ancak Hollanda Futbol Federasyonu bu iddiaları reddediyor. KNVB’ye göre, Michael van Praag’ın sözleri Türk medyası tarafından yanlış tercüme edildi veya çarpıtıldı.

Federasyon açıklamasında, van Praag ile Erdoğan arasında iddia edildiği gibi bir konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediği vurgulandı. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel imzasıyla yapılan şikâyet başvurusunun ardından UEFA yönetimi, üyelere Euro 2024 konusunda kesinlikle açıklama yapmamaları talimatı verdi.

Hollanda da, Alman yetkililere Türk medyasında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını iletti. Hollanda Futbol Federasyonu, DFB ile aralarında bir sorun bulunmadığını ve yarınki oylama konusunda tamamen tarafsız olduklarını açıkladı.