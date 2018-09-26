Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının mescid isteğini yerine getirdi

Fenerbahçe’nin yeni yönetiminden taraftarları memnun eden bir yenilik daha geldi.

Yıllardır stat koridorlarında gazete kağıtları ve kartonlar üzerinde namaz kılan taraftarların çilesi sona erdi.

Ali Koç yönetimi, Ülker Stadyumu’ndaki bütün tribünlere taraftarların rahatça namaz kılabileceği mescidlerden yaptırdı.

Beşiktaş maçıyla birlikte devreye giren mescidler için sarı lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç’a teşekkür etti.

İşte sosyal medyada bazı taraftarların yorumları;

Taraftarlarımız yıllardır stadda mescid olmadığı için namazlarını koridorlarda kartonların üzerinde kılmak zorunda kalıyor ve mescid isteklerini dile getiriyordu. Yeni gelen yönetimimiz bu istekleri dikkate alarak staddaki 4 tribüne mescid yaptırdı. @Fenerbahce pic.twitter.com/qgtqobJeKm — OKUL AÇIK (@OkulAcikcom) 26 Eylül 2018

Fenerbahçe Stadı'nda her tribüne Mescid yapıldı. Uzun yıllardır stadyumlarda en büyük sıkıntılardan biri buydu. Bu konuda duyarlılık gösterip kısa zamanda çözüme kavuşturan Başkan Ali Koç'a teşekkür ederiz. Her kulübe örnek olmalı. pic.twitter.com/PeENoFIL4T — ilhami yetis (@ilhamiyetis) 25 Eylül 2018

Dini Vecibelerini Yerine Getirmek isteyen Taraftarlarımızın İsteğini Dikkate Alıp Maraton üst Bölümde Mescid Yapan Başkanımız AliKoç ve Emeği Geçenlerden Allah Razı Olsun Teşekkürler @Fenerbahce pic.twitter.com/65B70kiZMG — FatihliFenerbahçeliler (@fatihlifener) 24 Eylül 2018