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Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının mescid isteğini yerine getirdi
Fenerbahçe

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının mescid isteğini yerine getirdi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ülker Stadyumu'ndaki bütün tribünlere mescid yaptırdı. Taraftarların tribün koridorlarında namaz kıldığı görüntüler ise tarihe karıştı...

26 Eylül 2018 12:40

Fenerbahçe’nin yeni yönetiminden taraftarları memnun eden bir yenilik daha geldi.

Yıllardır stat koridorlarında gazete kağıtları ve kartonlar üzerinde namaz kılan taraftarların çilesi sona erdi.

Ali Koç yönetimi, Ülker Stadyumu’ndaki bütün tribünlere taraftarların rahatça namaz kılabileceği mescidlerden yaptırdı.

Beşiktaş maçıyla birlikte devreye giren mescidler için sarı lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç’a teşekkür etti.

İşte sosyal medyada bazı taraftarların yorumları;

Son güncelleme 12:47 | 26 Eylül 2018
ali koç Fenerbahçe mescid Ülker Stadyumu
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