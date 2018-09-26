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Adis Jahovic çılgına döndü! Oyundan atıldı…
Atiker Konyaspor

Adis Jahovic çılgına döndü! Oyundan atıldı…

Hafta sonunda eski takımı Göztepe'ye karşı deplasmanda ilk kez sahaya çıkacak olan Konyaspor'un forveti Adis Jahovic, bu maç öncesinde kupada oynanan Yeni Amasyaspor maçında direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

26 Eylül 2018 15:21

Atiker Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeni Amasyaspor’u 5-2 mağlup ettiği maça Adis Jahovic damga vurdu…

İlk yarıyı zayıf rakibi karşısında 5-0 önde kapatan Konyaspor’da yıldız oyuncu Jahovic 2 gole imza attı. İkinci yarıda maç 5-1 devam ederken 49. dakikada ortalık karıştı. Jahovic Yeni Amasyaspor’dan Erdinç Gedikli ile girdiği ikili mücadelenin ardından tartışarak itişmeye başladı. Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen yaşananların ardından Makedon futbolcuya sarı kart gösterdi. Karara itiraz eden ve oldukça sinirlenen Jahovic’i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra hakemin üzerine yürüyerek sözlü tepkide bulunan Jahovic bu kez direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Kırmızı kartın üzerinden Jahovic maçın hakeminin üzerine yürümek isterken, arayan giren takım arkadaşları golcü futbolcuyu zorlukla sakinleştirerek saha dışına çıkmasını sağladı.

Son güncelleme 15:26 | 26 Eylül 2018
Adis Jahovic göztepe kırmızı kart türkiye kupası
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