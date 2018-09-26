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Adanaspor’da Coşkun Demirbakan dönemi
TFF 1.Lig

Adanaspor’da Coşkun Demirbakan dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan getirildi.

26 Eylül 2018 22:34

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’da Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük görevine, Coşkun Demirbakan getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bugün Şile Yıldızspor ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını başkanımız Bayram Akgül ile beraber takip eden Coşkun Demirbakan, turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir” denildi.

Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 6 haftada 3 puanla 17. sırada yer alan Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Şile Yıldızspor’a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. 24 Eylül 2018 Adanaspor Cihat Arslan ile yollarını ayırdı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile görüştüğü öğrenilen teknik direktör Cihat Arslan, Adanaspor'daki görevinden ayrıldı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:36 | 26 Eylül 2018
adanaspor Coşkun Demirbakan Spor Toto 1. Lig
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