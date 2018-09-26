Adanaspor’da Coşkun Demirbakan dönemi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’da Cihat Arslan’dan boşalan teknik direktörlük görevine, Coşkun Demirbakan getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bugün Şile Yıldızspor ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçını başkanımız Bayram Akgül ile beraber takip eden Coşkun Demirbakan, turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir” denildi.

Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 6 haftada 3 puanla 17. sırada yer alan Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Şile Yıldızspor’a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Adanaspor Cihat Arslan ile yollarını ayırdı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile görüştüğü öğrenilen teknik direktör Cihat Arslan, Adanaspor'daki görevinden ayrıldı İlgili Haberi Oku