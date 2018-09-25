Taraftar desteğiyle gelen beraberlik

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa Kupası'nda aldığı kötü sonuçlardan sonra sahasında beklenenden iyi sonuç aldı. Bunda Beşiktaş'ın maça çok korkak ve çekingen başlaması etkiliydi. Siyah-beyazlılar, beklenen açık futbolunu oynayıp rakibin üzerine gidebilseydi, ilk yarıda daha farklı bir sonuç alabilirdi. Babel'in müthiş golü, Karius'un önemli kurtarışları Beşiktaş'ın lehine oldu. F.Bahçe ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle taraftar desteğini de arkasına alarak kurduğu baskıyla Ayew'in kafasından güzel bir gol buldu. Sonrasında Valbuena'nın plasesi var, gol olabilirdi ama olmadı. Daha düzgün vurabilse sonuca da gidebilirlerdi. Bu beraberlik Fenerbahçeli taraftarları mutlu etmiştir. Cocu'nun gidişi biraz daha ertelendi desek yanlış olmaz. Fırat Aydınus, son iki sezonun flaş ismiydi. Çok başarılı maçlar yönetti. Bu maçta da örnek yönetimiyle oyunu kontrolü altında tuttu ve futbolcuların güvenini kazandı. Maçtaki kart değerlendirmelerinde hata yapmadı.

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