Porto Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi…

Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ikinci maçında Portekiz temsilcisi Porto karşısına çıkacak. Zorlu rakibi karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Galatasaray’da taraftarların merak konusu “Porto Galatasaray maçı ne zaman” sorusu oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

PORTO GALATASARAY MAÇI HANGİ SAAT KAÇTA, KANALDA?

Porto Galatasaray maçı 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma BeinSports’de naklen yayınlayacak.