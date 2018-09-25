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Porto Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi…
Şampiyonlar Ligi

Porto Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi…

"Galatasaray Porto maçı ne zaman" sorusu Galatasaray taraftarı tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen Galatasaray ikinci maçında Porto'ya konuk olacak. Peki, Galatasaray Porto maçı ne zaman, saat kaçta?

25 Eylül 2018 15:10

Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, ikinci maçında Portekiz temsilcisi Porto karşısına çıkacak. Zorlu rakibi karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Galatasaray’da taraftarların merak konusu “Porto Galatasaray maçı ne zaman” sorusu oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

PORTO GALATASARAY MAÇI HANGİ SAAT KAÇTA, KANALDA?

Porto Galatasaray maçı 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma BeinSports’de naklen yayınlayacak.

Son güncelleme 15:10 | 25 Eylül 2018
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