Ne yaptın Batuhan! Sosyal medyanın diline düştü…

Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele veren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor’u son dakikada Orkan Çınar’ın attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Maçta henüz 5.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun golüyle 1-0 geriye düşen Adana Demirspor’a 71’de beraberliği getiren Batuhan Karadeniz’ın 76’da kullandığı penaltı atışı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takımını öne geçirebilecek penaltı atışında ‘panenka’ deneyen Batuhan’ın şutu üstten auta çıktı. Golcü oyuncunun kaçırdığı o penaltı bir anda sosyal medyada gündem oldu. Uzatmalarda bir penaltı daha kazanan Adana Demirspor’da bu kez topun başına Orkan Çınar galibiyet golünü kaydetti.

İşte sosyal medyada Batuhan için yapılan paylaşımlar…

Batuhan Karadeniz'in önce attığı golde takipçiliğine bakıyorsun. İşini ciddiye alıyor artık diyorsun. Sonra bir de kaçırdığı penaltıya bakıp tüm iyi niyetli düşüncelerinden vazgeçiyorsun. — AYKUT YILDIRIM (@aykutTyildirim) 25 Eylül 2018

Batuhan Karadeniz imzalı Türk usulü panenka pic.twitter.com/urrH7lqEoD — Unutulmaz Maç Kesitleri (@MacKesitleri) 25 Eylül 2018

batuhan karadeniz'ın bir yerlerde hayatın devam ettiğini ara sıra bize hatırlatması… müthiş adamsın müthiş… https://t.co/3mpHVMn5w9 — Mehmet Margosyan (@kofiakofo) 25 Eylül 2018

Batuhan Karadeniz Türkiye’nin sanki bir haltmış gibi gördüğü ama hiç bir işe yaramayan topçuların simgesi olabilir. — Futbolog (@futbologer) 25 Eylül 2018

Erkekler nasıl penaltı atmalıdır? Batuhan Karadeniz gibi atmalıdır… pic.twitter.com/YP3vIbB7PL — Arda (@ArdaKRDG) 25 Eylül 2018

Yıllar geçti ama Batuhan Karadeniz’in ergenliği geçmedi. Hep yaşın 15 — Raci Özer (@Ozzerrr) 25 Eylül 2018

Batuhan Karadeniz iyi cocukta fazla ozenti. — Onur BAYAR (@onurbayar07) 25 Eylül 2018

Batuhan Karadeniz Yerli ve Milli Panenka atmış ama tutmamış — AlperElNino (@el_alper) 25 Eylül 2018