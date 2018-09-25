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Ne yaptın Batuhan! Sosyal medyanın diline düştü…
Ziraat Türkiye Kupası

Ne yaptın Batuhan! Sosyal medyanın diline düştü…

Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası 3.turda eşleştiği Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Maça Batuhan Karadeniz'in kaçırdığı penaltı damga vurdu.

25 Eylül 2018 23:00

Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele veren Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Yeni Orduspor’u son dakikada Orkan Çınar’ın attığı penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Maçta henüz 5.dakikada Fatih Şerifoğlu’nun golüyle 1-0 geriye düşen Adana Demirspor’a 71’de beraberliği getiren Batuhan Karadeniz’ın 76’da kullandığı penaltı atışı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Takımını öne geçirebilecek penaltı atışında ‘panenka’ deneyen Batuhan’ın şutu üstten auta çıktı. Golcü oyuncunun kaçırdığı o penaltı bir anda sosyal medyada gündem oldu. Uzatmalarda bir penaltı daha kazanan Adana Demirspor’da bu kez topun başına Orkan Çınar galibiyet golünü kaydetti.

İşte sosyal medyada Batuhan için yapılan paylaşımlar…

Son güncelleme 23:05 | 25 Eylül 2018
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