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Ne Lionel Messi… Ne Cristiano Ronaldo… Kasımpaşa’nın golcüsü herkesi solladı
Kasımpaşa

Ne Lionel Messi… Ne Cristiano Ronaldo… Kasımpaşa’nın golcüsü herkesi solladı

Süper Lig'de altı maça 8 gol sığdıran Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en skorer isimleri geçti. Diagne, gol makineleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu solladı.

25 Eylül 2018 14:04

Altı maça 8 gol sığdıran Kasımpaşa’nın golcü futbolcusu Diagne, Avrupa’nın 5 büyük ligindeki en skorer isimleri geçti. Bu sezon Süper Lig’e hızlı bir başlangıç yapan Kasımpaşa’nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 6 karşılaşmaya 8 gol sığdırdı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, bu performansıyla Avrupa’nın 5 büyük liginin gol krallarını geçmeyi başardı.

25 Eylül 2018 Süper Lig Avrupa`nın gerisinde kaldı Süper Lig, maçlardaki 2,59 gol ortalamasıyla Avrupa'nın en büyük 5 liginin de arkasında kaldı. İlgili Haberi Oku

Avrupa liglerinin en skorerleri sıralamasında Diagne’yi, 6 golle Ligue 1’in gol krallığı yarışını önde götüren Olympique Marsilya’dan Florian Thauvin izledi. Krzysztof Piatek (Genoa), Lionel Messi (Barcelona), Cristhian Stuani (Girona), Eden Hazard (Chelsea) ve Aleksandar Mitrovic (Fulham) ise 5’er gol attı. Bu sezon başında Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo ise Serie A’da çıktığı 5 maçta 3 gole imza attı.

Kasımpaşa’nın golcüsü Diagne, son yıllarda attıkları gollerle takımlarını taşıyan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun toplamı kadar gol atmayı başardı.

Son güncelleme 14:07 | 25 Eylül 2018
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