Messi, Ronaldo’ya oy verdi ama…

SKOR DIŞ HABERLER / FIFA Futbol Ödülleri organizasyonu, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlendi.

Yılın en iyilerinin ödüllerine kavuştuğu törende, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü Real Madrid’in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı. Mohammed Salah ve Cristiano Ronaldo’yu geride bırakan Modric, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu.

Milli takımların kaptanları, teknik direktörleri ve ülkelerin seçilmiş medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen FIFA Futbol Ödülleri’nde Modric oyların yüzde 29.05’unu aldı.

Verilen oyların açıklanmasının ardından ilginç bir tablo ortaya çıktı. Arjantin kaptanı Messi kariyerinde ilk defa Cristiano Ronaldo’ya oy verirken, Ronaldo ise kendi seçimlerinde Messi’ye yer vermedi. Messi sırasıyla Luka Modric, Kylian Mbappe ve Cristiano Ronaldo’ya oy verdi. Ronaldo ise ilk sıraya Raphael Varane’ı koyuduğu listesini Modric ve Griezmann ile tamamladı.

Messi, daha önceki yıllarda daha çok Barcelona’dan takım arkadaşlarına oy vermeyi tercih ediyordu.

2011: Xavi, [Andres] Iniesta, [Sergio] Aguero

2012: Iniesta, Xavi, Aguero

2013: Iniesta, Xavi, Neymar

2014: [Angel] Di Maria, Iniesta, [Javier] Mascherano

2015: [Luis] Suarez, Neymar, Iniesta

2016: Suarez, Neymar, Iniesta

2017: Suarez, Iniesta, Neymar

2018: [Luka] Modric, [Kylian] Mbappe, [Cristiano] Ronaldo

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Diğer verilen oylardan bazıları:

Mircea Lucescu: Luka Modric, Antoine Griezmann, Mohamed Salah

Mehmet Topal: Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo

Gareth Southgate: Luka Modric, Raphael Varane, Eden Hazard

Alex Mcleish: Mohamed Salah, Eden Hazard, Luka Modric

Ryan Giggs: Luka Modric, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo

Harry Kane: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne

Luka Modric: Raphael Varane , Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann

Hugo Loris: Raphael Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe

Manuel Neuer: Eden Hazard, Luka Modric, Raphael Varane

Virgil van Dijk: Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe

Sergio Ramos: Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi

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DİĞER ÖDÜLLER

Yılın en iyi golünü atan oyuncuya verilen Puskas Ödülü’nün sahibi ise Everton’a attığı golle Liverpool’un oyuncusu Mohammed Salah oldu. Yılın en iyi teknik direktörü Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan deneyimli teknik adam Didier Deschamps olurken, Thibaut Courtois ise yılın en iyi kalecisi seçildi. Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da forma giyen Lennart Thy, yılın fair play ödülünü aldı. Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülü ise Brezilyalı yıldız Marta’nın oldu.

FIFA Yılın En İyi 11’i ise şu isimlerden oluştu:

David De Gea, Daniel Alves, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, N’Golo Kante, Luka Modric, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi.