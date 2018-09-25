Messi, Ronaldo’ya oy verdi ama…

SKOR DIŞ HABERLER / FIFA Futbol Ödülleri organizasyonu, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlendi.
Yılın en iyilerinin ödüllerine kavuştuğu törende, yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü Real Madrid’in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı. Mohammed Salah ve Cristiano Ronaldo’yu geride bırakan Modric, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu.
Milli takımların kaptanları, teknik direktörleri ve ülkelerin seçilmiş medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen FIFA Futbol Ödülleri’nde Modric oyların yüzde 29.05’unu aldı.
Verilen oyların açıklanmasının ardından ilginç bir tablo ortaya çıktı. Arjantin kaptanı Messi kariyerinde ilk defa Cristiano Ronaldo’ya oy verirken, Ronaldo ise kendi seçimlerinde Messi’ye yer vermedi. Messi sırasıyla Luka Modric, Kylian Mbappe ve Cristiano Ronaldo’ya oy verdi. Ronaldo ise ilk sıraya Raphael Varane’ı koyuduğu listesini Modric ve Griezmann ile tamamladı.
Messi, daha önceki yıllarda daha çok Barcelona’dan takım arkadaşlarına oy vermeyi tercih ediyordu.
2011: Xavi, [Andres] Iniesta, [Sergio] Aguero
2012: Iniesta, Xavi, Aguero
2013: Iniesta, Xavi, Neymar
2014: [Angel] Di Maria, Iniesta, [Javier] Mascherano
2015: [Luis] Suarez, Neymar, Iniesta
2016: Suarez, Neymar, Iniesta
2017: Suarez, Iniesta, Neymar
2018: [Luka] Modric, [Kylian] Mbappe, [Cristiano] Ronaldo
Diğer verilen oylardan bazıları:
Mircea Lucescu: Luka Modric, Antoine Griezmann, Mohamed Salah
Mehmet Topal: Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo
Gareth Southgate: Luka Modric, Raphael Varane, Eden Hazard
Alex Mcleish: Mohamed Salah, Eden Hazard, Luka Modric
Ryan Giggs: Luka Modric, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo
Harry Kane: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne
Luka Modric: Raphael Varane , Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann
Hugo Loris: Raphael Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe
Manuel Neuer: Eden Hazard, Luka Modric, Raphael Varane
Virgil van Dijk: Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe
Sergio Ramos: Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi
DİĞER ÖDÜLLER
Yılın en iyi golünü atan oyuncuya verilen Puskas Ödülü’nün sahibi ise Everton’a attığı golle Liverpool’un oyuncusu Mohammed Salah oldu. Yılın en iyi teknik direktörü Fransa Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan deneyimli teknik adam Didier Deschamps olurken, Thibaut Courtois ise yılın en iyi kalecisi seçildi. Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da forma giyen Lennart Thy, yılın fair play ödülünü aldı. Yılın en iyi kadın futbolcusu ödülü ise Brezilyalı yıldız Marta’nın oldu.
FIFA Yılın En İyi 11’i ise şu isimlerden oluştu:
David De Gea, Daniel Alves, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, N’Golo Kante, Luka Modric, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi.