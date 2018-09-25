Maç sonrası tribünde bulunan kayıp sutyenin sahibi aranıyor

SKOR DIŞ HABER Rusya Premier Lig’de mücadele eden Ural, Rostov ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından tribünlerde bulunan kayıp eşyaların sahiplerini aramaya koyuldu. Ekaterinburg Arena’da oynanan maçta en ilgi çekici kayıp eşya ise sutyen oldu. Kulüp yetkilileri, karşılaşma oynanırken nasıl kaybolduğuna anlam veremedikleri sutyenin kime ait olduğunu bulmaya karar verdi.

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Stadyumda bulunan diğer kayıp eşyaları da paylaşan kulüp yetkilileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Maç esnasında kaybolan eşyalar arasında yemek kabı, tirbuşon, termos, makas, deodorant hatta İngiliz anahtarı bile yer aldı. Taraftarların, kaybettikleri eşyaları geri alabilecekleri belirtildi. Özellikle sutyenin sahibi büyük merak konusu oldu.

Ural Kulübü’nden yapılan açıklamada, taraftarların kaybolan eşyalarını geri alabilecekleri duyuruldu. Yetkililer, kaybolan eşyalar ile ilgili bir de liste yayınladı.

Ekaterinburg Arena’daki Rostov maçında sonra kaybolan eşya listesi şu şekilde:

Fotoğraflar

Sutyen

Deodorant

Yemek kabı

Termos

Eldiven

Anahtar

Tirbuşon

Makas

İngiliz anahtarı

Şemsiye

Cımbız

Astım aleti

Banka kartı