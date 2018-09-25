Hasan Ali Kaldırım isyan etti! ‘Ben makine değilim’

Fenerbahçe’nin beraberlik golünde Ayew’e iyi bir asist yapan Hasan Ali Kaldırım maçın ardından kendisini eleştirenlere cevap verdi. İşte Hasan Ali Kaldırım’ın açıklamaları…

‘OYNADIĞIM MAÇ BELLİ, ASİST BELLİ’

Üzgünüz. Maçtan önce soyunma odasında birbirimize şunu söyledik: Burası Kadıköy. Kime karşı oynarsak oynayalım, favori biziz. Maça böyle çıktık. İyi de başladık, pozisyonlara girdik. 2-3 tane net pozisyonumuz var, bir türlü atamadık. Çok eleştiri aldım son zamanlarda. Biliyorum istatistik her şey değil ama çok şey anlatır. Oynadığım maç sayısı, yaptığım asist belli. Türkiye ortalaması belli. Elimizdekinin kıymetini bilelim. 3 haftada 9 maça çıktım. Ben de makine değilim. Demek ki bir futbolcu dinlenince böyle oynayabiliyor.

İlk defa bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Golü attıktan sonra iki takım da orta sahayı kaybetti. 3 puana daha yakın taraf bizdik.

Herkes bu anı konuşuyor! Şenol Güneş ve Gökhan Gönül... Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu damga vurdu. İlgili Haberi Oku

İŞTE HASAN ALİ KALDIRIM’IN BEŞİKTAŞ MAÇI PERFORMANSI

Hasan Ali Kaldırım, beraberlik golünde Ayew’e asist yaparken; 2 güzel şutunda Karius gole izin vermedi ve bir topu da direkten döndü. 5 orta yapıp %88 pas başarı oranı yakalayan Hasan Ali, sahanın en iyilerinden biri oldu.