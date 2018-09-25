Hamallıktan kick boks’ta dünya üçüncülüğüne

Sivaslı kick boks sporcusu Talha Emir Buldu, çok sayıda kazandığı Türkiye derecelerinin ardından, babasına ait mezat dükkanında hamallık yaparak hazırlandığı Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda 89 kiloda dünya üçüncülüğü derecesini elde etti.

Buldu, sabahın erken saatlerinde okuluna giderek eğitimini devam ettirirken okuldan çıktıktan sonra ise babasına ait iş yerine gelerek televizyon, koltuk ve çeşitli ev eşyalarıyla antrenmanlarını iş yerinde devam ettirdi. Buldu, okuldan sonraki saatlerinde işbaşı yaparak akşam saatlerine kadar hem arızalı eşyaların onarımını yaparken hem de bedenen çalıştığı için kol ve bacak kaslarını güçlendirdi.

İş yerinden çıktıktan sonra da antrenmanlarını sürdüren Buldu, eylül ayı içerisinde gittiği İtalya’nın Jesola kentinde düzenlenen 2018 Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’nda 89 kilo kategorisinde dünya üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

“Hedefim bayrağımızı en iyi yerlerde dalgalandırmak”

Genç sporcu Talha Emir Buldu, gelecekte Türk bayrağını en iyi yerlerde dalgalandırmak için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Buldu, “Babamın yanına geliyordum, burada eşyaları kaldırıp indiriyordum. Boş kaldığım günler babamın yanına gelip burada çalışıyorum, diğer günlerde de okula gidiyorum. Yaklaşık 4 yıla yakın süredir spor yapıyorum. Daha önce Elazığ’da Türkiye şampiyonu oldum, daha sonra uluslararası şampiyonada şampiyon oldum, Dünya Şampiyonası’nda derece yaptım. İnşallah 2019 yılındaki şampiyonada birinci olmayı hedefliyorum. Burada buzdolabı kaldırıyordum, çekyat kaldırıyordum. Burada bu tip eşyalarla antrenman yapıyorum. Ailem ilk başta spor yapmama karşı çıkıyordu ama zamanla alıştılar. Burada gelip hamallık yapıyordum sonrasında ise antrenmanımı yapıyordum. İnşallah hedefim bayrağımızı en iyi yerlerde dalgalandırmak” dedi.

“Tehlikeli olduğu için izin vermedim”

Genç sporcunun babası Burhan Buldu ise evlatlarının ilk başta kick boks’a başlamasına tehlikeli bir spor olduğu için karşı geldiklerini belirterek, “Fakat şu an elde ettiği başarılarla bizi gururlandırdı. 2014 yılında spora başlamak için bizden izin istedi ama o sıralar biz karşı geldik spor yapmasına. Daha sonra illa yapmak istiyorum deyince bir dönem karşı geldik ama hem bana yardımcı olacağını hem de sporuna devam edeceğini söyledi. Biz de razı olduk ve spora başladı. Haftanın 4-5 günü aralıksız antrenmana devam etti. Daha sonraki süreçte antrenmanları 7 güne çıkardı. Oğlum sağolsun emeklerimizin karşılığını verdi ve ay-yıldızlı formayı giyerek bizi gururlandırdı” diye konuştu.

Talha Emir Buldu’nun 4 yıldır antrenörlüğünü sürdüren Ekrem Arıs ise sporcusunun elde ettiği başarı ile kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Sporcumla beraber 4 yıla yakın bir süre çalışmalarımız oldu. İtalya’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü oldu. Sporcum çok çalışıyordu, gece gündüz demeden sürekli idman yapıyordu. Her gün salondan çıkmadı. Dünya üçüncülüğü ile bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Genç sporcu çalışmalarına devam edebilmek için yetkililerden destek bekliyor.

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