Fenerbahçe maçı bırakmadı

Fenerbahçe'nin sıkıntısı rakibe gerekli baskı yapmaması ve oyuncu grubunun henüz birbirine alışmaması olarak sıralanabilir. Ne bir sert faul ne de bir gerginlik…… İsimleri tek tek sıralayınca hangisi kötü diyebiliriz? Cocu ligimize ısınıyor, yönetim yeni ama hiç kimse ilk 5 haftada 3 yenilgiyi hazmedemiyor. Fenerli oyuncular ve teknik ekip, “Ya kaybedersem” diye maça çıkınca birçok pozisyona girmesine rağmen gole çeviremedi. Beşiktaş'ın tecrübesi, kadrodaki oyuncuların birbirini çok iyi tanıması karşısında F.Bahçe'nin çok da üstün oynayamayacağının göstergesiydi. Zagreb karşılaşmasının etkileri devam ediyor gibiydi. Kartal tutuk başladı, basit pas hataları yapınca Fenerli oyuncuların iştahı kabardı. İlk ciddi pozisyon Aatif'tan geldi. Ayew gibi bir oyuncunun karşı karşıya dağlara, taşlara vurması, “Bu da kaçar mı” cinsinden bir pozisyondu. Buna bir de Hasan Ali'nin direkte patlayan şutu eklenince hemen aklıma, “Atamayana atarlar” sözü geldi. Şenol Hoca sağda oynayan Lens ile forvetteki Babel'in yerini değiştirdi. Doğal olarak Babel sola, Quaresma da sağa geçti. 1 dakika sonra Babel, Mehmet Topal ile ikili mücadeleyi kazanıp öyle bir vurdu ki, Harun topu göremedi. F.Bahçe ilk yarı bir türlü gol atamadı.

Cocu soyunma odasında ne dedi bilmiyorum ama F.Bahçe baskılı başladı. Centilmenliği bırakan sarı-lacivertliler, Karius'u daha çok rahatsız etmeye başladı. Hasan Ali'nin içine Roberto Carlos mu kaçmış nedir? Yine uzaklardan harika şut çıkardı. Ayew'in beraberlik golü tribünleri rahatlattı. Hakem Fırat Aydınus'a gelince… Dediğim gibi, Cocu'lu F.Bahçe'nin maçları hiçbir hakemi zorlamaz. Aydınus, belki de kariyerinin en rahat derbisini yönetti.

MAÇIN ADAMI

Babel

MAÇIN KIRILMA ANI

Ayew öyle bir gol kaçırdı ki, penaltıdan bile daha net bir pozisyondu. Böylesine tecrübeli bir oyuncunun bu kadar rahat bir pozisyonu harcaması Beşiktaş'ın iştahını kabarttı ama hatasını attığı gol ile affettirdi.

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