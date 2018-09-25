Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti: Derbide kazanan yok… İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri!

Fenerbahçe Beşiktaş maçı dün gece nefes kesti. Fenerbahçe Beşiktaş maçının özeti taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Konuk ekip Beşiktaş bu sonuçla puanını 11'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 7 puanla 13. sırada yer aldı. İşte 1-1 tamamlanan Fenerbahçe Beşiktaş maçının özeti ve merak edilenler…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

MAÇA DAMGA VURAN AN

1-1 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan pozisyonlardan birisi de Gökhan Gönül ile Şenol Güneş arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.

Mücadelenin 57.dakikasında Beşiktaş 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen Gökhan Gönül Şenol Güneş'in yanına gelerek, ‘hocam top benden çıktı' dedi. Şenol Güneş de ‘senden mi çıktı?' diye Gökhan'a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi Fırat Aydınus'a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı Fenerbahçe'nin kullanmasını söyledi.

Ancak Fırat Aydınus kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı.

ALİ KOÇ’TAN FLAŞ ERSUN YANAL YANITI

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe – Beşiktaş maçının ardından sarı-lacivertli taraftarlar, “Ersun Yanal” tezahüratlarında bulunurken Ali Koç'un tezahüratlara cevabı dikkat çekti.

Taraftarlar 7 puanla, geride kalan 6. hafta sonunda 13. sırada yer alan Fenerbahçe'nin kötü gidişini Teknik Direktör Phillip Cocu'nun performansına bağlarken, Başkan Ali Koç, “Ersun Yanal” tezahüratlarına “Öyle şey yapmayın hemen” şeklinde cevap verdi.