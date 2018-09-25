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Erzurumspor tek golle turladı!
Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor tek golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3´ncü tur maçında Spor Toto Süper Lig ekibi BB Erzurumspor, evinde TFF 2´nci Lig temsilcisi Ankara Demirspor´u konuk etti. Az sayıda taraftarın izlediği maçı BB Erzurumspor 28´inci dakikada Munsy´nin attığı golle 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

25 Eylül 2018 20:48

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

BB ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xx) – Acka (xxx), Trtovac (xx), Taylan (xx) (Dk. 69 İbrahim x), Tolga (xx), Munsy (xx) (Dk. 62 Lennart Thy x), Hakan Arslan (xx), Tshabalala (xx) (Dk. 87. Muhammed Emin x), Osman (xx), Erhan (xx), Kone (xxx)

ANKARA DEMİRSPOR: Emre (xx) – Çağatay (x), Murat (x) (Dk. 46. Ercan x), İsmail (xx), Uğur (xx) (Dk. 65 Gökhan x), Umut (xx), Şamil (xx), Burak Keskin (xx), Ozan (xx), Barış (xx) (Dk. 80 Burak Kara x), Orhan (xx)

GOL: Dk. 28 Munsy (BB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Trtovac, Lennart Thy, Kone (BB Erzurumspor)

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR…

3’üncü dakikada BB Erzurumspor´un orta sahadan başlattığı atakta topla buluşan Osman, defansı geçtikten sonra sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

10’uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Tshabalala, ceza alanı içindeki Munsy´e pas verdi. Munsy, topu kale yerine auta gönderdi.

22´nci dakikada ev sahibi takımın atağında Erhan, yerden topu ceza alanı önüne gönderdi. Munsy, önünden geçen topa dokunamadı.

28´inci dakikada ani gelişen BB Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kone, Munsy´i gördü. Munsy´nin şutunda top ağlara gitti: 1-0.

42´nci dakikada Tshabalala, ceza sahasında müsait durumda bulunan Erhan´ı gördü. Havadan gelen topu göğsünde yumuşatan Erhan´ın şutu az farkla auta çıktı.

54´üncü dakikada Erhan´ın sağdan ortasına iyi yükselen Kone´nin kafa şutu az farkla auta gitti.

70´inci dakikada ani gelişen Ankara Demirspor atağında BB Erzurumspor defansını az adamla yakalayan Gökhan´ın sert şutu auta çıktı.

Maç, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Son güncelleme 20:48 | 25 Eylül 2018
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