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Emre Mor, Celta Vigo’da bir kez daha kadro dışında!
İspanya La Liga

Emre Mor, Celta Vigo’da bir kez daha kadro dışında!

Celta Vigo'da disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre kadro dışı kalan ve sonrasında kadroya geri dönen Emre Mor, İspanya'da 6. haftada oynanacak olan Valencia maçı kadrosuna alınmadı.

25 Eylül 2018 16:09

Celta Vigo’da gözden düşen ve bir dönem kadro dışı kaldıktan sonra son haftalarda yedek kulübesinde yer alan milli oyumcumuz Emre Mor, Valencia deplasmanı için belirlenen kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Antonio Mohamed, Emre Mor yerine başka oyuncuları denemeye karar verdiğini belirtirken; “Emre Mor kendini çok geliştirdi ancak takımın durumunu da ele almalıyız ve kulübeden çözüm üretmek için farklı seçeneklere gitmeliyiz. Yedek kulübesinde çok fazla ofansif oyuncu seçmek istemedim” ifadelerini kullandı.

Bu sezon sadece ilk haftadaki Espanyol maçında 38 dakika süre alan Emre Mor, Celta Vigo’nun daha sonra oynadığı 4 maçta da görev alamadı.

Celta Vigo, 5 hafta sonunda La Liga’da 8 puanla 4. sırada yer alıyor.

Son güncelleme 16:09 | 25 Eylül 2018
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