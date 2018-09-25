Derbiye yakışan tablo

Derbide taktik ve sistem olarak iki takım da temkinli oyun oynayarak müsabakadan en kötü sonuç olarak beraberliği hedefledi. Avantaj ve dezavantajla bakarsak:

1 Beşiktaş'ın oturmuş ve iyi oynayan bir kadrosu var. Buna karşın Fenerbahçe seyirci avantajına güveniyordu.

2 Beşiktaş'ın kadrosu kaleci, defans ve orta saha olarak rakibinden güçlü. Fenerbahçe sadece forvetteki Slimani'nin iyi oyunu ve üstün gayretiyle durumu dengelemeye çalıştı. Eğer Beşiktaş'ın forveti Slimani olsaydı siyah-beyazlılar bu maçı çok farklı kazanabilirdi.

3 Beşiktaş orta sahada çok pas hatası yaptı. Rakibe istenilen düzeyde baskı ve pres yapamadı. Rakibinin oynamasına müsaade etti ve bu bölgede temposu çok düşüktü. Buna karşın Fenerbahçe'nin orta sahası çok daha dinamik, baskıcı ve pres yapan, rakibinin hücum yapmasına izin vermeyen ve mücadele gücü yüksekti.

4 Sahanın en kötü oyuncusu olup sadece tersten gelen ortaya içeri girip kafayla gol atan Ayew skoru belirleyip takıma büyük katkı sağladı.

5 Hocaların yapmış olduğu hamleler çok doğruydu. Şenol Hoca iki oyuncu değişikliğini de hem skoru koruma hem de arttırma adına yaptı. Oyun olarak takımının daha üstün olmasını sağladı. Fakat bu, skora yansımadı. Cocu ise sahadaki defansif orta saha oyuncularını dışarı alıp tamamıyla kazanmak için hamleler yaptı. Ayew gibi hiçbir şey yapmayıp sadece gol yollarında etkili olan oyuncuyu sahada tutması oyunu iyi okuduğunun göstergesiydi.

6 Fenerbahçe taraftarı takımı geriye düşmesine rağmen tüm desteğini verdi. Olgun bir taraftar örneği göstererek hiçbir futbolcusunu protesto etmedi. Takımının konsantrasyonunun düşmesini engelledi. Coşkusuyla adeta takımının maça tutunmasını sağladı. Beşiktaş'ta ise çok istekli ve arzulu olan futbolcular, rakip taraftarın etkisiyle oyunun kontrolünü zaman zaman kaybetti.

7 Derbiye yakışan bir ortamdı. Futbolcular da hakeme yardımcı oldu. Herkes centilmence hareket etti.

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