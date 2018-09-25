David Seaman’ı kızdıran Ronaldinho şakası! Eşinin yanında terbiyesini bozdu

SKOR DIŞ HABER FIFA Futbol Ödülleri organizasyonu, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlendi. Törene eşi Frankie Poultney ile birlikte katılan David Seaman, girişte bir grup insanın Ronaldinho göndermesi ile karşılaştı. Kendisine ‘Ronaldinho!’ diye bağıran kişilere eşinin yanında orta parmağını göstererek karşılık veren David Seaman, daha sonra gülerek yoluna devam etti. İki tarafın bu şakayla karışık atışmasını, Ronaldinho-Seaman ikilisinin arasındaki olayı hatırlamayanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Maç sonrası tribünde bulunan kayıp sutyenin sahibi aranıyor Rus ekibi Ural, Rostov ile oynadığı maç sonrası tribünlerde bulunan sutyen, herkesi şaşkına çevirdi. Maç sırasında kaybolmasına anlam verilemeyen sutyenin sahibinin aradığı duyurdu. Ural, tribünde bulunan ilginç aletlerin de listesini yayınladı. İlgili Haberi Oku

Tarihler 21 Haziran 2002’yi gösterdiğinde futbolseverler, Dünya Kupası Çeyrek Final’inde İngiltere ile Brezilya arasında oynanan maç için ekran karşısına geçti. Büyük heyecana sahne olması beklenen dev maç, tam da beklendiği gibi geçti. İngiltere Michael Owen’ın 23. dakikada attığı golle öne geçti. Herkes ilk yarı bu sonuçla bitecek derken sahneye çıkan Rivaldo, 45+2’de beraberliği sağladı. İkinci yarıya İngiltere daha iyi başlarken, Brezilya istediği futbolu oynamakta zorlandı. Ancak 57. dakikada yapılan bir faul, maçtaki tüm dengeleri değiştirdi.

Tüm stadyumu ve Zlatan Ibrahimovic`i büyüleyen küçük kız... Zlatan Ibrahimovic`ten maç sonrası paylaşım ABD Ligi'nde Los Angeles Galaxy ile Seattle Sounders arasında oynanan maç öncesi ABD Ulusal Marşını okuyan 7 yaşındaki Malea Emma, tüm tribünler ile birlikte Zlatan Ibrahimovic'i de büyüledi. Zlatan Ibrahimovic. maç sonrası küçük kız ile ilgili paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

Yaklaşık 35 metreden kullanılan serbest vuruşta topun başına Ronaldinho geçti. İngiltere kalecisi David Seaman’ın bile orta yapmasını beklediği Ronaldinho, hiç beklenmedik bir vuruş yaptı. Kaleci David Seaman’ın kalesinden uzakta olduğunu fark eden Ronaldinho, aşırtma bir vuruş yaptı. Orta bekleyen David Seaman, bir anda kalesine gelen topu görünce geri dönmeye çalıştı. Ancak geç kalan David Seaman, Ronaldinho’nun hafızalara kazınan golüne engel olmayı başaramadı.

Bu golle öne geçen Brezilya, 57. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen maçı 2-1 kazanmayı başardı. O zamana kadar kalesinde başarılı bir performans sergileyen İngiltere kalecisi David Seaman, Ronaldinho’dan yediği golden sonra ağır eleştirilere maruz kaldı. Ronaldinho ise attığı golle Brezilya’yı yarı finale yükselten isim oldu. Daha sonra finale kadar çıkan Brezilya, Almanya’yı 2-0 yenerek Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaştı.