Cihat Arslan geri döndü

Sezona Boşnak teknik adam Safet Susic ile start veren Teleset Mobilya Akhisarspor, ligin ilk 5 haftasında alınan kötü sonuçların ardından 63 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Ege temsilcisi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile yollarını ayıran Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Akhisarspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında görev yapan Arslan, yeşil–siyahlı takımın başında çıktığı 47 müsabakada maç başı 1.43 puan ortalaması ile başarılı bir grafik çizmişti.