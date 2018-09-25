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Cihat Arslan geri döndü
Akhisarspor

Cihat Arslan geri döndü

Spor Toto Süper Lig’de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Akhisarspor’da yeni teknik direktör Cihat Arslan oldu.

25 Eylül 2018 10:01

Sezona Boşnak teknik adam Safet Susic ile start veren Teleset Mobilya Akhisarspor, ligin ilk 5 haftasında alınan kötü sonuçların ardından 63 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Ege temsilcisi, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile yollarını ayıran Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Akhisarspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında görev yapan Arslan, yeşil–siyahlı takımın başında çıktığı 47 müsabakada maç başı 1.43 puan ortalaması ile başarılı bir grafik çizmişti.

Son güncelleme 10:01 | 25 Eylül 2018
Cihat Arslan Teleset Mobilya Akhisarspor
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