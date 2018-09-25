Capello: ‘Messi ve Ronaldo saygısızlık etti’

Dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello, FIFA Futbol Ödül Töreni’ne katılmayan Ronaldo ve Messi’yi sert sözlerle eleştirdi.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin Real Madrid’de forma giyen Luka Modric’in büyük ödülü alacağını duyunca bu kararı aldıkları iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İtalyan futbol adamı, “Messi ve Ronaldo’nun törene katılmamaları hem arkadaşlarına hem FIFA’ya hem de futbol dünyasına büyük saygısızlık. Belki de bu zamana kadar bu ödülü o kadar fazla kazandılar ki kaybetmeyi kaldıramaz hale geldiler. Kaybettiğin zaman da kazandığı gibi asil bir duruş sergilemelisin” diye konuştu.

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