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Capello: ‘Messi ve Ronaldo saygısızlık etti’
Dünyadan Futbol

Capello: ‘Messi ve Ronaldo saygısızlık etti’

Dünyaca ünlü teknik direktör Fabio Capello, Barcelonalı yıldız Messi ve Juventus'un gol makinesi Ronaldo'nun FIFA futbol ödülünü alamamalarının sebebinin saygısızlıkları olduğunu söyledi.

25 Eylül 2018 11:42

Dünyaca ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello, FIFA Futbol Ödül Töreni’ne katılmayan Ronaldo ve Messi’yi sert sözlerle eleştirdi.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin Real Madrid’de forma giyen Luka Modric’in büyük ödülü alacağını duyunca bu kararı aldıkları iddia edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İtalyan futbol adamı, “Messi ve Ronaldo’nun törene katılmamaları hem arkadaşlarına hem FIFA’ya hem de futbol dünyasına büyük saygısızlık. Belki de bu zamana kadar bu ödülü o kadar fazla kazandılar ki kaybetmeyi kaldıramaz hale geldiler. Kaybettiğin zaman da kazandığı gibi asil bir duruş sergilemelisin” diye konuştu.

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Son güncelleme 11:42 | 25 Eylül 2018
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