Anadolu Efes medya günü düzenledi

Anadolu Efes Spor Kulübü; Turkish Airlines EuroLeague, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nda mücadele edeceği 2018 – 2019 sezonunun heyecanını medya mensupları, taraftarlar ve partner marka temsilcileri ile paylaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen EuroLeague medya gününe katılan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncular, yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduklarını belirtirken tüm basketbolseverleri ev sahibi olacakları karşılaşmalara beklediklerini belirttiler.