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Anadolu Efes medya günü düzenledi
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes medya günü düzenledi

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague öncesi medya günü düzenledi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde yeni sezon kadrosunun yanı sıra yeni sezon formaları da tanıtıldı.

25 Eylül 2018 12:21

Anadolu Efes Spor Kulübü; Turkish Airlines EuroLeague, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası’nda mücadele edeceği 2018 – 2019 sezonunun heyecanını medya mensupları, taraftarlar ve partner marka temsilcileri ile paylaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen EuroLeague medya gününe katılan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve oyuncular, yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduklarını belirtirken tüm basketbolseverleri ev sahibi olacakları karşılaşmalara beklediklerini belirttiler.

Son güncelleme 12:21 | 25 Eylül 2018
anadolu efes
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