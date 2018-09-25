Ali Koç’tan taraftara: Çok insafsızsınız, Beşiktaş’ı ezdik burada…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1’lik eşitlik ile sona eren maçın ardından locasından kalkarak kendisine seslenen sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti.

Tribünde forma imzalatmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Koç, bir taraftarın “Başkanım bir el at takıma” sözlerine cevap verdi. Fenerbahçe forması imzaladığı sırada kendisine yöneltilen “Başkanım bir el at” sözlerine cevap veren Koç, “Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş’ı ezdik, takıma el at diyorsunuz. Müsade edin biraz” dedi.

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