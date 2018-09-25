SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD Başkanı Trump BM konuşmasında Türkiye’den bahsetmedi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya’ya mağlup oldu
Milli Takımlar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya’ya mağlup oldu

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avustralya'ya 90-64'lük skorla mağlup oldu. Milliler, çeyrek finale yükselmek için eleme karşılaşması oynayacak.

25 Eylül 2018 15:48

Santiago Martin Arena’da oynanan mücadeleyi TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yöneticileri de takip etti. Ay-yıldızlılar mücadeleye, Işıl Alben, Ayşe Cora, Cansu Köksal, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikasını Avustralya 12-5 önde geçti.

Cambage ile hücumları organize eden Avustralya, 7’nci dakikada durumu 21-8’e getirdi. İlk periyotu 32-19 geride tamamlayan Türkiye, ikinci çeyreğin başında Işıl Alben ile turnike basket buldu. Cambage’in sayılarıyla hücumdaki üstünlüğünü sürdüren Avsutralya, 16’ncı dakikada durumu 47-23 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Kadın Basketbol Takımı 53-33 geride kapattı.

Üçüncü periyotta Cambage ve George ikilisiyle sayılar bulan Avustralya, durumu da 59-33’e getirdi. Quanitra Hollingsworth’un pota altından bulduğu iki basketle rakibinin serisine son veren Ay-Yıldızlı ekip, buna karşın boyalı alanı savunmakta zorlandı.

Mücadelenin final periyotuna 75-49 önde giren Avustralya, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de skor üstünlüğünü korudu. 35’inci dakikayı 83-58 geride geçen milliler, mücadeleden de 90-64 mağlubiyetle ayrıldı.

 

25 Eylül 2018 Obradovic: `Fenerbahçe-Galatasaray derbileri ülke için bir şans` Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague medya gününde Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini, Yunanistanda'ki Panathinakos Olympiakos çekişmesine benzettiğini söyledi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:03 | 25 Eylül 2018
dünya kupası kadın basketbol milli takım
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
28/09/2018 - 20:00
-
BB Erzurumspor
Trabzonspor
29/09/2018 - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor