Türkiye ikinci maçında mağlup

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Nijerya'ya 74-68’lik skorla mağlup oldu.

Rıdvan Dilmen`in `kız gibi oynanmaz` sözleri tepki çekti! Rıdvan Dilmen, Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen'in, Serdar Aziz'in penaltı pozisyonu ile ilgili sarf ettiği sözler, cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle büyük tepki çekti. İlgili Haberi Oku

Millilerimiz, B Grubu'ndaki son maçında 25 Eylül Salı günü TSİ 13:30'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Mustafa Çulcu`dan VAR itirafı: Teknoloji de bizde yetersiz kaldı MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, 'Spor Uygarlığının Neresindeyiz?' konulu panele katıldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması hakkında konuşan Mustafa Çulcu, Dünya Kupası ile Süper Lig'i karşılaştırdı. Mustafa Çulcu, teknolojide yetersiz kalındığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Ay-yıldızlılarımız mücadeleye, Işıl Alben, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Düşük tempoda ve karşılıklı boş hücumlarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası 2-2 eşitlikle geçildi. Hollingsworth ile pota altından sayılar bulan millilerimiz, 5.dakikada durumu 8-2'ye getirdi. İlk periyotu 15-7 önde tamamlayan A Milli Kadın Takımımız, ikinci çeyreğe Bahar ve Esra'nın sayılarıyla başladı. Ön alanda baskı yapan Nijerya, Aisha Mohammed ve Sarah Ogoke'nin basketleriyle farkı 2 sayıya indirdi (23-21). Işıl Alben'in turnikesiyle rakibinin serisine son veren Ay-yıldızlılarımız, mücadelenin ilk yarısını 32-29 önde tamamladı.

Üçüncü periyota alan savunmasıyla başlayan A Milli Kadın Takımımız, Evelyn Akhator'un serbest atışlarına Işıl Alben'in üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Ancak Adaora Elonu ve Sarah Ogoke'nin sayılarıyla skor bulan Nijerya 25.dakikada 9 sayılık farkı yakaladı (44-35). Cansu Köksal ile iki isabet bulan millilerimiz, Asena Yalçın'ın da turnikesiyle, dördüncü periyota 52-42 geride girdi. Mücadelenin final periyotuna 6-0'lık seriyle başlayan Nijerya, 33.dakikada farkı 16 sayıya çıkarttı (58-42). Quanitra Hollingsworth ile pota altından basket bulan millilerimiz, 36.dakikada durumu 58-48'e getirdi. Ancak bu dakikadan sonra skor avantajını koruyan Nijerya, mücadeleden de 74-68 galibiyetle ayrıldı.