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Tüm stadyumu ve Zlatan Ibrahimovic’i büyüleyen küçük kız… Zlatan Ibrahimovic’ten maç sonrası paylaşım
Dünyadan Futbol

Tüm stadyumu ve Zlatan Ibrahimovic’i büyüleyen küçük kız… Zlatan Ibrahimovic’ten maç sonrası paylaşım

ABD Ligi'nde Los Angeles Galaxy ile Seattle Sounders arasında oynanan maç öncesi ABD Ulusal Marşını okuyan 7 yaşındaki Malea Emma, tüm tribünler ile birlikte Zlatan Ibrahimovic'i de büyüledi. Zlatan Ibrahimovic. maç sonrası küçük kız ile ilgili paylaşım yaptı.

24 Eylül 2018 19:58

SKOR DIŞ HABER ABD Ulusal Futbol Ligi’nde (MLS) Los Angeles Galaxy’nin sahasında Seattle Sounders’ı 3-0 yendiği maç öncesi ABD Ulusal Marşı’nı okuyan 7 yaşındaki Malea Emma, sesi ile herkesi şaşkına çevirdi. İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Malea Emma’nın büyüleyici sesine kayıtsız kalamadı. Zlatan Ibrahimovic, penaltıdan 501. golünü attığı maç sonrası Malea Emma ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Los Angeles Galaxy-Seattle Sounders maçı sonrası resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zlatan Ibrahimovic, Malea Emma’yı maçın en değerli oyuncusu seçti.

Zlatan Ibrahimovic, sesi ile herkesi şaşkına çeviren Malea Emma ile maç sonrası fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Son güncelleme 19:58 | 24 Eylül 2018
Los Angeles Galaxy Malea Emma mls Zlatan Ibrahimovic
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