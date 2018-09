Tüm stadyumu ve Zlatan Ibrahimovic’i büyüleyen küçük kız… Zlatan Ibrahimovic’ten maç sonrası paylaşım

SKOR DIŞ HABER ABD Ulusal Futbol Ligi’nde (MLS) Los Angeles Galaxy’nin sahasında Seattle Sounders’ı 3-0 yendiği maç öncesi ABD Ulusal Marşı’nı okuyan 7 yaşındaki Malea Emma, sesi ile herkesi şaşkına çevirdi. İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Malea Emma’nın büyüleyici sesine kayıtsız kalamadı. Zlatan Ibrahimovic, penaltıdan 501. golünü attığı maç sonrası Malea Emma ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

ICYMI, @MaleaEmma‘s rendition of The Star-Spangled Banner was very good. pic.twitter.com/ix34l9G1hh

— Major League Soccer (@MLS) 24 Eylül 2018