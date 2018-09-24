Tolgay Arslan: ‘Ortada bir şey yokken gol yedik’

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Tolgay Ali Arslan, yayıncı kuruluşa 1-1 sona eren mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Tolgay Arslan’ın flaş röportajda yaptığı yorumlar:

“İlk yarı kontrollü başlamak istedik ve skoru bulduk.

İkinci yarıda biraz oyundan düştük, ortada hiçbir şey yokken gol yedik ve bu gol Fenerbahçe’ye moral verdi. Kazanmayı hak ettik ve buraya da kazanmak için geldik. Haftaya Kayserispor maçı var, kazanmamız gerekiyor ve çok çalışacağız.”

“ATIBA UZUN ZAMANDIR OYNAMIYORDU”

“Atiba uzun zamandır oynamamıştı ve bana göre de iyi oynadı. Attığımız golden sonra ikinci golü bulmamız gerekiyordu, bulamadık.”

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