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Dünyadan Futbol

Suudi Arabistan’da akıllara durgunluk verecek pozisyon! Dünya konuşuyor…

Suudi Arabistan Ligi'nde iki takım arasında oynanan bir maçta akıllara durgunluk verecek bir pozisyon yaşandı. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde iki takım oyuncuları da birbirleriyle adeta 'beceriksizlik' yarışına girdiler. Topun kale çizgisini bir türlü geçmediği pozisyon mucizevi bir biçimde gol olmadan sonuçlandı

24 Eylül 2018 08:41

SKOR DIŞ HABERLER / Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde Al-Faisaly ve Ohod takımları arasında oynanan maçta inanılması güç bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Al-Faisaly takımının kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde karambol yaşandı. Arka direğe yapılan ortayı kaleci kontrol edemeyince savunma topu çizgiden çıkardı.

Pozisyonun devamında kalesini terk eden kaleci ceza sahası içine çevrilen topu da tutamadı ve top Ohod’lu futbolcunun önünde kaldı.

Müsait pozisyonda vuruşunu yapan futbolcu, korner kullanıldığı sırada yaşanan karambolde yere düşen ve tam kale çizgisi üzerindeki takım arkadaşını vurunca top ağlarla buluşamadı ve uzaklaştı.

Her iki takım oyuncularının da ‘beceriksizlik’ konusunda birbiriyle yarıştığı bu anlar dünya gündemine otururken görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Öte yandan karşılaşmayı Al Faisaly takımı 2-0 kazanırken goller Diego Caicedo ve Abdulaziz Al-Bishi’den geldi.

Son güncelleme 18:05 | 24 Eylül 2018
Al Faisaly Ohod suudi arabistan
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