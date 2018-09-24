Süper Lig puan durumu: Ligde lider değişti! İşte, güncel Süper Lig puan durumu…

Süper Lig’de 6. hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile sona erdi. Bu sezona büyük beklentilerle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetsiz kapattı. Galatasaray Akhisarspor 3-0 yenilerek haftanın sürprizini yaşatırken, Fenerbahçe evinde ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak liderle farkı kapatmak hedefinde sekteye uğradı. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİGDE 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
28 / 09. Galatasaray. – BB Erzurumspor.
29 / 09. Trabzonspor. – Kasımpaşa.
29 / 09. Alanyaspor. – Akhisarspor.
29 / 09. Beşiktaş – Kayserispor.
30 / 09. Sivasspor. – Bursaspor.
30 / 09. Göztepe. – Atiker Konyaspor.
30 / 09. Çaykur Rizespor. – Fenerbahçe.
01 / 10. Medipol Başakşehir. – Yeni Malatyaspor.
01 / 10. Ankaragücü – Antalyaspor