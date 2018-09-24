SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bu hamle Trump’ı çılgına çevirecek… AB’den ambargoya ‘arka kapı’ formülü
Süper Lig puan durumu: Ligde lider değişti! İşte, güncel Süper Lig puan durumu…
Galatasaray

Süper Lig puan durumu: Ligde lider değişti! İşte, güncel Süper Lig puan durumu…

Süper Lig'de 6. hafta sona erdi. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe 3 puan kazanamadı. Fenerbahçe Beşiktaş maçı 1-1 sona erdi, ligin ilk derbisinden kazanan çıkmadı. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Süper Lig puan durumunda kaçıncı?

24 Eylül 2018 23:21

Süper Lig’de 6. hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile sona erdi. Bu sezona büyük beklentilerle başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetsiz kapattı. Galatasaray Akhisarspor 3-0 yenilerek haftanın sürprizini yaşatırken, Fenerbahçe evinde ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak liderle farkı kapatmak hedefinde sekteye uğradı. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİGDE 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

28 / 09. Galatasaray. – BB Erzurumspor.

29 / 09. Trabzonspor. – Kasımpaşa.

29 / 09. Alanyaspor. – Akhisarspor.

29 / 09. Beşiktaş – Kayserispor.

30 / 09. Sivasspor. – Bursaspor.

30 / 09. Göztepe. – Atiker Konyaspor.

30 / 09. Çaykur Rizespor. – Fenerbahçe.

01 / 10. Medipol Başakşehir. – Yeni Malatyaspor.

01 / 10. Ankaragücü – Antalyaspor

Son güncelleme 00:08 | 25 Eylül 2018
puan durumu süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Galatasaray
28/09/2018 - 20:00
-
BB Erzurumspor
Trabzonspor
29/09/2018 - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor