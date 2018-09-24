Spartak Moskova’nın yıldızına saunada baskın! Boşanıyorlar…

Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova’da forma giyen Denis Glushakov, futbolundan çok özel hayatıyla gündemde.

Rus futbolcu, karısını aldattı ve yasak aşk yaşadığı sevgilisiyle saunada basıldı. İhanet görüntüleri tüm dünyada haber olurken Rus futbolcunun eşi Daria Glushakov, büyük bir şok yaşadı.

Rus futbolunun önemli isimlerinden Denis Glushakov’un eşi Daria Glushakov, yaptığı açıklamada, “Eşime boşanma davası açtığım doğru. Çünkü beni aldattı. İhanete uğradım. Maçtan önce metresiyle birlikte onları banyoda bastım” ifadelerini kullandı.

Daria Glushakov ayrıca yaptığı açıklamada eşinden şiddet gördüğünü de söyleyerek, “Denis beni dövdü. Bacağımda çürükler vardı. Omurgam yer değiştirdi.” dedi.

Ayrıca videoyu internete kimin yüklediğini bilmediğini söyleyen Daria, “Videoyu internete kimin yüklediğini bilmiyorum ama bu bir sır değil. Zaten takım arkadaşları da biliyordu.” şeklinde konuştu.

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