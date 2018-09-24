Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi üç yıldız kadrodan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maçta Fenerbahçe ve Beşiktaş, yıldız futbolcularını kullanamayacak. Fenerbahçe’den iki, Beşiktaş’tan ise bir yıldız, maç kadrosundan çıkarıldığı için derbide görev yapamayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Haliz Özkahya oldu. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’de Dinamo Zagreb maçının son taktik antrenmanında sakatlanan Martin Skrtel, tam olarak iyileşmediği için Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı. Kadroda yer almadığı içinkampı terk eden Martin Skrtel ile birlikte Phillip Cocu tarafından kadroya alınmayan Roberto Soldado da tesislerden ayrıldı. Sakat Martin Skrtel ile birlikte Roberto Soldado da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde takımındaki yerini alamayacak.

Alex de Souza`dan Beşiktaş derbisi öncesinde paylaşım Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kaptanı Alex de Souza, Beşiktaş derbisi öncesinde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

Martin Skrtel’in yerine Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde savunmanın ortasında Roman Neustadter ile birlikte Diego Reyes’in oynaması bekleniyor. İkili, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile oynadığı maçta da birlikte görev almışlardı.

BEŞİKTAŞ’TA ADRIANO KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak Beşiktaş’ta da sakatlığı süren Adriano, karşılaşmada oynayamayacak. Takımdaki yerini alıp alamayacağı merak konusu olan Adriano, iyileşemediği için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş’ın sol bekinde Caner Erkin’in görev alması bekleniyor.

Sezonun ilk derbisi Kadıköy`de! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11`leri Buhranlı bir dönemden geçen Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı devirerek sorunların üzerine sünger çekmek istiyor. Avrupa'da tam yol ilerleyen siyah beyazlılar ise Kadıköy deplasmanında 14 yıllık galibiyet özlemini bitirmeye çalışacak. İşte dev derbi öncesi muhtemel 11'ler ve tüm detaylar... İlgili Haberi Oku

Adriano ile birlikte kırmızı kart cezalısı olan Gary Medel de Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayacak.