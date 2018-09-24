Sezonun ilk derbisi Kadıköy’de! İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk büyük maçında Fenerbahçe, bugün Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlaşacak derbinin hakemi Fırat Aydınus. Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden, Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisi ile giren ve Süper Lig'e 5 haftada 3 mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe bugünkü zorlu karşılaşmaya da sorunlar yumağı ile çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Reyes, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Ayew, Benzia, Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Oğuzhan, Necip, Ljajic, Lens, Quaresma, Babel

GÜVEN TAZELEME ŞANSI

Kanarya alacağı 3 puanla kara bulutları üzerinden atmak, Teknik Direktör Phillip Cocu ve oyuncular güven tazelemek için mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde 7 maçta 5 galibiyet alan ancak ligde 5 puan kaybeden Beşiktaş, sahaya son Sarpsborg zaferinin morali ile çıkacak. Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005'teki unutulmaz 4-3'lük maçta kazanan Kartal, 14 yıllık galibiyet hasretini bitirmek ve ligde bir kayıp daha vermemek için ter dökecek.

HASRETI BITIRME GÜNÜ

Kadıköy’de daha önce oynanan 55 maçın 21'ini Kanarya, 18'ini Kartal kazandı, 16'sı berabere bitti. Beşiktaş 14 yıl önceki galibiyet sonrası 14 yılda oynanan 16 maçın 11'ini kaybetti, 5'inden beraberlik çıkardı. Bugün 348. maçın oynanacağı ezeli rekabette Fenerbahçe, galibiyetlerde 132-124, gollerde 478-438 üstünlük sağladı, 91 beraberlik çıktı. Ligde de Kanarya 46, Kartal 39 kez kazandı. 39 derbi eşitlikle biterken gollerde Fener 137-136 üstünlük kurdu.

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COCU’NUN KADER MAÇI

Beşiktaş derbisinin sonucu Teknik Direktör Phillip Cocu'nun F.Bahçe'deki geleceği konusunda belirleyici olacak. Yenilgi halinde Hollandalı hocanın istifası veya görevden alınmasına kesin gözü ile bakılıyor. Yönetimin bu olasılık nedeniyle Ersun Yanal ile görüştüğü ve kötü sonuç halinde görev değişimini gerçekleştireceği belirtiliyor.

GOLLER YABANCILARDAN

Son 32 F.Bahçe-Beşiktaş maçındaki 89 golden 67'si yabancılardan geldi. Kanarya'nın 51 golünden 39'unu, Kartal'ın 38 golünden 28'ini yabancılar attı. Sarı- lacivertlilerde Alex 10, siyah-beyazlılarda Bobo 6 kez fileleri havalandırdı. Niang ise bu süreçte iki takımda da ve karşılıklı birer gol attı.

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SON DAKİKA SKRTEL ŞOKU

Kanarya’da son idmana çıkmayan Skrtel derbide yok. Stoperde Reyes'in oynaması bekleniyor. Ama Cocu'nun bu bölgeye Mehmet Topal'ı da çekebileceği belirtiliyor. İyileşen ve idmana katılan Hasan Ali forma giyecek, Soldado oynamayacak.

ADRIANO BELİRSİZ

Kartal’da sakatlığı bulunan tek oyuncu Adriano. Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe maçının kadrosunda yer alıp almayacağı bugünkü kontrolde belli olacak. Kırmızı kart cezalısı Medel ise oynamayacak.