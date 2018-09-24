Rıdvan Dilmen: Top aya gitti! 9 maç olmuş…

İşte Rıdvan Dilmen’in NTV’de yaptığı açıklamalardan satır başları…

‘BEŞİKTAŞ KORKAK BAŞLADI’

Fenerbahçe’nin lehine giden bir maçtı 2-3 pozisyon önce… Beşiktaş beklediğimden daha korkak başladı, ürkekler ve çok fazla pas hatası yapıyorlar, gergin başladılar… Bu da Fenerbahçe’ye bir hücum özgüveni getirdi ve pozisyon da buldular. Aatif’ın pozisyonu ve Ayew’in net pozisyonu bir de Hasan Ali’nin direkten dönen şutu olmak üzere 3 tane kaleyi tutan şut attı.

‘TAÇTAN GOL YEDİ FENERBAHÇE’

Babel’in neden santrofor oynadığını söyle anlayabiliriz… Taçtan gol yedi Fenerbahçe. Taç atıyor, baskı yiyor, top aya çıkıyor, Babel basıyor ve müthiş bir gol atıyor… Pepe uzaklaştırıyor, Roman orada. Topal çekinerek basıyor topa. Tipik Babel’in müthiş golü. Kötü oynayan Beşiktaş’ın güveni yerine geldi. Korkak oynayan Beşiktaş’ı müthiş bir dönüşe çekti. İki oyuncu değişikliği yapıp Fenerbahçe’nin bu oyuna ortak olması lazım. Beşiktaş değişikliğe gitmez maç şu pozisyondayken. 3 orta sahanın 2’si çok kötü oynuyor. Atiba ve Oğuzhan iyi oynamıyor bugün. Lens de iyi değil, Quaresma vasat.

Beşiktaş’ın pas hatasından Fenerbahçe yararlandı öne de geçebilirdi. Fenerbahçe savunması Türkiye’nin en yumuşak savunması. Neustadter’in sarı kartı yok. Stopersiniz ve sarı kartınız yok. Mehmet Topal’ın da 9. maçı bu onun da kartı yok. Böyle stoperlerle böyle ön liberolarla oynamak güzel. Havadan gelen bu toplara stoper gidecek.

Aslında 1-0 öndeki formatı istediği gibi oldu Beşiktaş’ın. Şartlar Beşiktaş’ın lehine. Şenol Güneş, oyuncu tercihlerinde ve anlayışında tansiyonu da düşük tutmuş.