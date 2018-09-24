Ozan Tufan Fenerbahçe Beşiktaş U21 maçında kaptan olarak sahada…

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer edilen bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Ozan Tufan, sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulan 28 kişilik kadroda yer almamıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Beşiktaş ile oynanan U21 maçında sahaya kaptan olarak çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli tarafından da takip edilen mücadelede Ozan Tufan, 63 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi üç yıldız kadrodan çıkarıldı Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesi Fenerbahçe'den iki, Beşiktaş'tan ise bir yıldız kadrodan çıkarıldı. Üç yıldız da takımlarının Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için kamp yaptığı tesisleri terk etti. İlgili Haberi Oku

Ozan Tufan Fenerbahçe-Beşiktaş U21 derbisinin 63. dakikasında yerini Alper Uğuz’a bıraktı. Ozan Tufan’ın U21 maçında bile 90 dakikayı tamamlayamaması Fenerbahçe taraftarları arasında gündem oldu. Fenerbahçe taraftarları, Ozan Tufan’ın gün geçtikçe kariyerini bitirdiği yorumları yaptı. Öte yandan Fenerbahçe’nin bu sezon başında kadrosuna kattığı Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da Fenerbahçe-Beşiktaş U21 maçında görev aldı. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan U21 derbisinde Fenerbahçe, 29. dakikada Burak Albayrak’ın attığı golle Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Beşiktaş 13 puanla ligde liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 9 puana yükseldi.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar çevre temizliği için buluştu Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir araya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin taraftarları, örnek bir davranışa imza atarak birlikte Dilovası sahilini temizledi. İlgili Haberi Oku

Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 2015 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Ozan Tufan, 98 kez giydiği sarı-lacivertli forma altında 9 gol atarken 8 de asist yapmıştı. Sezon başında kadro dışı kalan Ozan Tufan, Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ise 39 kez giymiş ve 4 gole imza atmıştı.