Nou Camp’ta sürpriz! Barcelona kabustan uyanamadı

İspanya La Liga’nın 5. haftasında Barcelona, sahasında Girona ile 2-2 berabere kaldı. İlk dört maçını kazanan Barcelona’nın, Nou Camp’ta Girona’yı yenerek yoluna kayıpsız devam etme planları suya düştü. Christian Stuani’yi durduramayan Barcelona, evinde bir puana razı oldu.

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Maça oldukça iyi başlayan Barcelona, Lionel Messi’nin 19. dakikada attığı golle öne geçti. Herkes Barcelona’nın farkı arttıracağını düşünürken, 35. dakikada işler ters gitmeye başladı. Rakibine yaptığı faul sonrası Clement Lenglet’in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Barcelona, Girona’nın 45. dakikada Christian Stuani ile bulduğu gole de engel olamadı. İlk yarının son dakikasında gelen gol, Girona’ya moral verirken, Barcelona’da ise hayal kırıklığı yarattı.

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Yaşadığı hayal kırıklığını ikinci yarının başında üzerinden atamayan Barcelona, 51. dakikada yine Christian Stuani’nin golü ile bu kez geriye düştü. Hem 10 kişi oynayan hem de skor olarak geriye düşen Barcelona, son yarım saatte rakibi üzerinde büyük baskı kurdu. Sağlı sollu ataklarla Girona savunmasını aşmaya çalışan Barcelona, 63. dakikada Gerard Pique’nin golü galibiyet umutlarını arttırdı. Kurduğu baskıyı maç sonuna kadar devam ettiren Barcelona, galibiyet golünü bir türlü atamadı. Sert savunması ile güçlü rakibine pozisyon vermeyen Girona, Barcelona deplasmanından bir puanla dönmeyi başardı.

Bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayan Barcelona, yine de 13 puanla zirvede yer aldı. Ligde iyi bir başlangıç yapan Girona ise 8 puanla 6. sıraya yükseldi.