Mehmet Demirkol: ‘Phillip Cocu’nun sahada olmasına gerek yok!’

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftada kritik derbi öncesinde yayıncı kuruluş Bein Sports’ta dev karşılaşmayı değerlendiren Mehmet Demirkol, çarpıcı yorumlarda bulundu. Demirkol, Phillip Cocu ile ilgili olarak, “Bu maç için Cocu’nun sahada olmasına gerek yok. Takım antrenmanda oynuyor ama sahaya çıkınca olmuyor. Adam bunu gördükçe sinirleniyor” dedi.

Demirkol, “O yüzden Cocu bu maçta evinde otursa da olur. Çünkü oyunculara hiçbir şey geçmiyor. Bağlantı kopuk. Beşiktaş’ın derbide nasıl oynayacağını aşağı yukarı biliyoruz Şenol Güneş’in performansı Beşiktaş için önemli ama Fenerbahçe’yi bilmiyoruz. Oyuncuların bu maça tamamen nasıl odaklanacakları önemli” ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcu Fenerbahçe’nin derbi 11’i hakkında ise “Fenerbahçe’nin böyle bir kadroyla kazanması için, ekstra efora ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Kanarya’nın hücum etkinlikleri ile ilgili olarak da konuşan Demirkol, “Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki üstünlüğünü bilen oyuncular, Beşiktaş’ta daha fazla oynuyor. Gökhan Gönül ile Caner Erkin. Böyle dönemlerde derbi oynamak daha iyidir. Seyirci sana sırtını dönmez çünkü kolay kolay. Sahanın içine bakılırsa da kritik nokta Slimani. Fenerbahçe isabetli şut ve gole çevirme yüzdelerinde ligin dibinde. Slimani’nin de yüzdesi düşük” diye konuştu. CANLI | Fenerbahçe Beşiktaş maçı (İşte ilk 11`ler) Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile sona eriyor. Fenerbahçe, kötü gidişe son vererek rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada zirveyi yakalamak isterken, Beşiktaş, Kadıköy'de galibiyet hasretini sona erdirip zirveye yerleşmek ve Başakşehir'le puanları eşitlemek istiyor. Dev maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku