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Manisaspor’da Erkan Aslan dönemi sona erdi
Spor Toto 2. Lig

Manisaspor’da Erkan Aslan dönemi sona erdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta puanla tanışamayan ve lige 6 puan silme cezası ile başlayan Manisaspor’da Teknik Direktör Erkan Aslan ile yollar ayrıldı.

24 Eylül 2018 10:57

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisaspor’da Erkan Aslan dönemi sona erdi.

Manisaspor yönetimi ile Teknik Direktör Erkan Aslan arasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşıldığı ve yolları ayırma kararı alındığı açıklandı. Ayrıca Aslan'a da bugüne kadar kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan 25 Eylül Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Altındağ Belediyespor ile Ankara'da karşılaşacak olan Manisaspor'da takımın başında Kaleci Antrenörü Veysel Aturgil'in yer alacağı bildirildi.

Son güncelleme 11:11 | 24 Eylül 2018
erkan aslan Manisaspor
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