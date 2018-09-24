Derbi saatine dikkat! Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı saat kaçta başlayacak? sorusu günün en çok merak edilenleri arasında. Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ateşi ile yanacak. Ezeli ik rakip bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. İki takımın da hedefi üç puan. saati ve kanalı belli olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlaşacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus. Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden, Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Dinamo Zagreb yenilgisi ile giren ve Süper Lig'e 5 haftada 3 mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe bugünkü zorlu karşılaşmaya da sorunlar yumağı ile çıkacak.

FB-BJK DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat 21:00’da beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR hakemi Haliz Özkahya oldu. İlgili Haberi Oku

11’LER NASIL OLACAK?

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek. İki takımın teknik direktörleri Phillip Cocu ve Şenol Güneş ise herkesi şaşırtacak 11’lerle sahaya çıkmayı planlıyor.

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Reyes, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Ayew, Benzia, Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Oğuzhan, Necip, Ljajic, Lens, Quaresma, Babel

Cocu`nun Beşiktaş derbisindeki `BAS`kın ekibi! Hollandalı hocanın hücum planında Benzia kilit isim olacak. Cezayirli oyuncu ataklara yön verecek. Ayew kanattan hücuma destek verecek. Bitirici hamle Slimani'den gelecek İlgili Haberi Oku

ALEX’TEN DERBİ PAYLAŞIMI

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde sarı lacivertlilerin eski kaptanı Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.

Instagram hesabından 2009-10 sezonunda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Beşiktaş maçında attığı golün videosunu paylaşan Brezilyalı efsane, açıklama kısmına ise “Başarılar Fenerbahçem” yazdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Basarilar Fenerbahcem!!!! alexdesouza (@alexcfc10)’in paylaştığı bir gönderi ( 23 Eyl, 2018, 7:41ös PDT )

Sarı lacivertliler Alex de Souza'nın 2. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Stephen Appiah'tan mesajınız var pic.twitter.com/yzuzUX4Ehb — FBTV (@fbtvcomtr) 24 Eylül 2018

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Sarı Kanaryalar zor bir süreçten geçiyor. Yönetim değişikliğinin ardından teknik direktörlüğe Phillip Cocu'yu getiren, kadrosunu transferlerle güçlendiren Fenerbahçe'de beklenen uyum yakalanamadı. Hazırlık maçlarındaki performansını resmi maçlara taşıyamayan takım önce Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Lige kötü başlayan takım geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alırken topladığı 6 puanla 11. sırada yer aldı ve şampiyonluk yolunda erken puan kayıpları ile büyük yara aldı. Son olarak hafta içinde Zagreb deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen takım, istenilen futbolu sahaya yansıtmaktan oldukça uzaktı. Cocu'nun takımdaki geleceği tartışmaya açılırken, Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında galibiyetten başka çaresi yok.