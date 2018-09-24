MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Beşiktaş maç özeti izle! Derbide puanlar paylaşıldı…

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında deplasmanda öne geçti. Fenerbahçe aradığı golü 71. dakikada buldu. Günün etkili isimlerinden Hasan Ali'nin sol kanattan açtığı ortaya Vida'nın üstünden yükselen Ayew, çok şık bir kafa vuruşuyla Karius'u hareketsiz bıraktı ve topu ağlarla buluşturdu. İşte, Fenerbahçe Beşiktaş özeti ve golleri… Yayıncı kuruluş özeti yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN AATİF İSYANI

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Aatif Chahechouhe ilk yarıya damga vurdu. Yüzde yüz bir gol pozisyonundan yararlanamayan Aatif Chahechouhe, maç içindeki pas tercihleri nedeniyle de saç baş yoldurdu. Fenerbahçe taraftarları, Aatif Chahechouhe'nun kötü performansına isyan etti. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya üzerinden Aatif Chahechouhe'ya sert tepki gösterdi. Aatıf Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 62. dakikasında yerini Valbuena'ya bıraktı. Atatıf, oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarlarının ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ VE GÖKHAN GÖNÜL’DEN DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

1-1 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan pozisyonlardan birisi de Gökhan Gönül ile Şenol Güneş arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.

Mücadelenin 57.dakikasında Beşiktaş 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen Gökhan Gönül Şenol Güneş'in yanına gelerek, ‘hocam top benden çıktı' dedi. Şenol Güneş de ‘senden mi çıktı?' diye Gökhan'a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi Fırat Aydınus'a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı Fenerbahçe'nin kullanmasını söyledi.

Ancak Fırat Aydınus kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı. Yaşanan o anları yayıncı kuruluş ekrana getirdi. ‘Taç diyaloğu' sosyal medyada da gündem oldu ve gecenin en çok paylaşılan videolarından biri oldu.

KADIKÖY’DE TARTIŞILAN POZİSYON

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda 1-1 berabere kalırken müsabakanın son bölümünde yaşanan tartışmalı bir pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.

Maçın son bölümünde Andre Ayew'le Atiba Hutchinson'ın bir yüksek topta yaşadıkları ikili mücadelede Fenerbahçe taraftarı penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Fırat Aydınus devam kararı verirken pozisyon için VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

DERBİ ÖNCESİ KAN AKTI

Olay, Kadıköy Kızıltoprak Sabri Kiraz Sokak üzerinde akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe taraftarı Şakir Şenay (33), arkadaşlarıyla birlikte derbi maçını izlemek için İzmir'den İstanbul'a geldi. Şakir Şenay'ın da aralarında bulunduğu taraftar grubu ile stat yakınındaki sokak üzerinde karşılaştıkları başka bir Fenerbahçe taraftar grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şakir Şenay, karşı gruptan bir kişi tarafından karnından bıçaklandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından yaralanan Şenay'ı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Şenay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.

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FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI İLK

Fenerbahçe: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Tolgay, Babel, Quaresma, Ljajic, Cyle Larin