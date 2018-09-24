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Karşıyaka’da taraftar isyanda
Spor Toto 3. Lig

Karşıyaka’da taraftar isyanda

İzmir'de yıllardır yolunu gözlediği yeni stada kavuşamayıp kentin bu konuda en mağdur kulübü olarak kalan, futbol ve voleybolda altyapı patentli sporcularıyla kurumlardan destek almadan ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'da taraftarlar sosyal medyada isyan başlattı. 

24 Eylül 2018 17:05

TFF 3. Lig’de mücadele eden, İzmir’in köklü kulübü Karşıyaka’da taraftarlar, sosyal paylaşım sitelerinde, “#karşıyakahakkınıarıyor” ve “#karşıyakatürkbayrağıdır” etiketleriyle mesaj bombardımanı yapmaya ve isyanlarını kampanyaya dönüştürmeye hazırlanıyor.

Kampanyayla ilgili olarak “Tamamı altyapısından yetişen sporcuları ile tüm branşlarda mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü’ne devletten ne belediyelerden destek alamıyor, Karşıyaka Türk Bayrağıdır.

Yarın saat 21.00’de ve sonraki birkaç gün Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan kulübümüzün uğradığı haksızlıklara dikkat çekmek amacı ile #karşıyakahakkınıarıyor ve #karşıyakatürkbayrağıdır hashtaglerini hep birlikte paylaşalım. Başka Karşıyaka yok” mesajı paylaşıldı.

GOLCÜLER ORUÇ BOZDU

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Kemerspor 2003 galibiyetinden sonra deplasmanda Alibeyköyspor’la 2-2 berabere kalan Karşıyaka’da Hakan Kuş ve Doğukan, 4’üncü haftada ilk kez golle tanıştı.

Yeşil-kırmızılı ekibin 2 gol umudundan Hakan, son olarak geçen sezon 2’nci Lig’de Altay derbisinde ağları sarstıktan sonra 7 maç suskun kaldı.

Doğukan da yine Altay derbisinden sonra ilk kez gol atmayı başardı. Pazartesi gününe alınan maçta Erokspor’u ağırlayacak Karşıyaka, antrenmanlara yarın yeniden başlayacak.

Son güncelleme 17:05 | 24 Eylül 2018
karşıyaka TFF 3. Lig
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