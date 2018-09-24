Karatede 12 madalya

Şili’nin ev sahipliğinde organize edilen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Karate 1 A Serisi’nin 3. etabında milli sporcular 12 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Santiago’daki organizasyonda milliler 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler, 68 ülkeden 879 karatecinin mücadele ettiği organizasyonda, 11 kadın ve 15 erkek sporcudan oluşan kadrosuyla madalya mücadelesi verdi. Türkiye, serinin 3. ayağında genel klasmanın ilk sırasında yer aldı. Japonya, 2 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinciliği, İspanya ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, Japon Nao Kobayashi’yi 1-0 mağlup ederek Berlin’den sonra üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. Kumite 68 kiloda ise Japon Ayaka Saito’yu hakem kararıyla mağlup eden Meltem Hocaoğlu, şampiyon olma başarısı gösterdi.

Erkeklerde Avrupa üçüncüsü unvanıyla kumite 84 kiloda mücadele eden Uğur Aktaş, Fransız Farouk Abdesselam karşısında 1-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı. Karate 1 serilerinde 19 Mart 2016’dan sonra ilk finaline yükselen Rıdvan Kaptan ise kumite 84 kiloda Alman Jonathan Horne karşısında 2-2 biten mücadelede ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kürsünün ilk sırasında yer aldı. Takım kata dalında Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Gökay İlgezdi’den oluşan milli takım, İspanya karşısında 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Kadınlarda ise Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia Küsmüş’ten oluşan ay-yıldızlı ekip, İspanya’ya 3-2 kaybederek ikincilikte kaldı.

Erkeklerde ferdi kata dalında Emre Vefa Göktaş, Japon Kazumasa Moto’ya 4-1, kumite 55 kiloda da Tuba Yakan, son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Anzhelika Terliuga’ya 3-0 kaybederek gümüş madalyaya uzandı.

Kumite 60 kiloda Eray Şamdan ile Aykut Kaya’nın üçüncülük kürsüsünü paylaştığı organizasyonda Ömer Abdurrahim Özer kumite 67 kiloda, Alparslan Yamanoğlu da kumite 84 kiloda bronz madalya kazandı. Repesaj finaline çıkan ancak rakiplerine mağlup olan kumite 50 kiloda Gülsen Demirtürk ile kumite 68 kiloda Yıldız Aras ise organizasyonu beşincilikle noktaladı.