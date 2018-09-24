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İngiltere’yi sallayan olay! 6 haftada 3 farklı kadından 3 kez baba…
İngiltere Premier Lig

İngiltere’yi sallayan olay! 6 haftada 3 farklı kadından 3 kez baba…

İngiltere takımlarından Stoke City forması giyen Saido Berahino hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun 6 haftada 3 farklı kadından 3 kez baba olduğu öne sürüldü.

24 Eylül 2018 10:01

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere, Stoke City forması giyen Saido Berahino hakkında çıkan haberle çalkalanıyor. Çapkınlıklarıyla bilinen 25 yaşındaki futbolcunun 6 haftada 3. kez baba olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda nişanlısını aldatırken yakalanan ve İngiliz basınında gündeme oturan Burundili futbolcu bu kez daha çarpıcı bir haberle kamuoyunu meşgul ediyor.

Yıldız futbolcunun 2 aydan daha kısa bir süre içerisinde 3 farklı kadından 3 kez baba olduğu öne sürüldü. Hastane kayıtlarına göre bebeklerin doğum tarihleri ise 30 Mayıs, 15 Temmuz ve 17 Temmuz olarak belirlendi.

Ancak oyuncunun avukatları tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz’da doğan çocuğun babasının Berahino olmadığı ifade edildi.

30 Mayıs’ta Birminghan Kadın Hastanesi’nde doğum yapan 27 yaşındaki Stephania Christoforou, Berahino’nun ilk çocuğunun annesi.

İkinci çocuğun annesi ise Afrika doğumlu 28 yaşındaki hemşire ise 15 Temmuz’da Manor Hastanesi’nde doğum yapmış gözüküyor.

Son olarak Berahino’nun nişanlısına yakalandığı Chelsea isimli 28 yaşındaki kadının ise 17 Temmuz’da yine Manor Hastanesi’nde doğum yaptığı iddia ediliyor.

Son güncelleme 10:01 | 24 Eylül 2018
Saido Berahino Stoke City
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