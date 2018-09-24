İlk 11’ler açıklandı Fenerbahçe Beşiktaş maçının iddaa oranları değişti!

Tüm Türkiye’nin merakle beklediği Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi iddaa risk yönetimi flaş bir değişikliğe gitti…

Hafta başı zorlu karşılaşmaya günler kala Fenerbahçe 2.00 oran ile favori gösterilirken Beşiktaş’ın oranı ise 2.65 olarak belirlenmişti.

Maç gününe gelindiğinde ise hem Fenerbahçe’nin hem de Beşiktaş’ın oranı 2.30 olarak belirlendi. Ancak ilk 11’lerin açıklanmasının ardından Beşiktaş bir anda favori oldu. Son güncelleme ile birlikte Fenerbahçe’nin oranı 2.50’ye çıkarıldı Beşiktaş ise 2.10’la favori oldu. Beraberliğin oranı ise 3.10 olarak belirlendi.

İŞTE SON ORANLARI:

Fenerbahçe: 2.50

Beraberlik: 3.10

Beşiktaş: 2.10

İŞTE İLK 11’LER:

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel