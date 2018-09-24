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Herkes bu anı konuşuyor! Şenol Güneş ve Gökhan Gönül…
Fenerbahçe

Herkes bu anı konuşuyor! Şenol Güneş ve Gökhan Gönül…

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu damga vurdu.

24 Eylül 2018 23:36

1-1 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde en çok konuşulan pozisyonlardan birisi de Gökhan Gönül ile Şenol Güneş arasında yaşanan taç diyaloğu oldu.

Mücadelenin 57.dakikasında Beşiktaş 1-0 öndeyken taç atışı kazandı. Ancak topu alarak kenara doğru yönelen Gökhan Gönül Şenol Güneş’in yanına gelerek, ‘hocam top benden çıktı’ dedi. Şenol Güneş de ‘senden mi çıktı?’ diye Gökhan’a sorup onay aldıktan sonra maçın hakemi Fırat Aydınus’a dönerek topun kendilerinden çıktığını ve tacı Fenerbahçe’nin kullanmasını söyledi. Ancak Fırat Aydınus kararını değiştirmedi ve Gökhan Gönül yere bıraktığı topu tekrar alarak taç atışını kullandı.  Yaşanan o anları yayıncı kuruluş ekrana getirdi. ‘Taç diyaloğu’ sosyal medyada da gündem oldu ve gecenin en çok paylaşılan videolarından biri oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı basın toplantısında yaşanan olayı anlattı. Şenol Güneş, olay ile ilgili “Taç pozisyonunda Gökhan Gönül ‘Benden çıktı’ dedi. Ben de bunu hakeme söylemesini söyledim. Ama hakem ısrar edince biz attık” ifadelerini kullandı.

24 Eylül 2018 Rıdvan Dilmen: İnsanların hayatlarından 1.5 saat çaldınız Rıdvan Dilmen 1-1 biten Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Görüntüler Beinsports’tan alınmıştır…

Son güncelleme 08:36 | 25 Eylül 2018
beşiktaş Fenerbahçe Gökhan Gönül şenol güneş taç
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