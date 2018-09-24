Gençlerbirliği’nin golcüsü Nadir Çiftçi’den enteresan istatistik!

Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 6 haftada 6 galibiyet alarak zirvede yer alan sezona fırtına gibi bir giriş yapan Gençlerbirliği’nin 26 yaşındaki hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, eşine az rastlanır bir istatistiğe imza attı. Ligde üç golü bulunan Çiftçi, üç golünü de üç ayrı maçta oyuna girdikten bir dakika sonra kaydetti.

Ligin ikinci haftasında Altınordu deplasmanında 78’de oyuna dahil olan Nadir, 79’da fileleri buldu ve skoru 2-1’e getirerek üç puanı takımına kazandırdı. Üçüncü hafta Alkaralar konuğu Eskişehirspor’u 5-0 yenerken bir önceki maçta olduğu gibi 78’de oyuna dahil olan Nadir Çiftçi, 79’da skoru tayin eden gole imza attı.

Celtic’ten Gençlerbirliği’ne…

İskoçya’nın dev ekibi Celtic’le olan sözleşmesi sona erdikten sonra yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Gençlerbirliği’nin kadrosuna kattığı Nadir Çiftçi, son olarak 6. hafta maçında 22 Eylül Cumartesi günü Ümraniyespor deplasmanında 82’de oyuna girdi ve 83’te ağları bularak skoru 2-0’a getirdi ve skoru belirleyen gole imza attı.

Alt yaşlarda Hollanda ve Türkiye milli formalarını giyen Nadir Çiftçi, Temmuz 2015’te Dundee United’dan Celtic’e 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Celtic’te tutunamayan Nadir; Eskişehirspor, Pogon Szczecin ve Plymouth Argyle’a kiralandıktan sonra sözleşmesi sona erdikten sonra Gençlerbirliği ile sözleşme imzalamıştı. Gençlerbirliği seriye bağladı! Alkaralar dolu dizgin! Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda 29 yıl kesintisiz yer aldığı Spor Toto Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlı ekip, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 6 maçı da kazandı. 1. Lig'de sezonun ilk 6 haftasında rakip fileleri 14 kez havalandıran Gençlerbirliği, kalesinde sadece 2 gol gördü İlgili Haberi Oku