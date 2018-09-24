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Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar çevre temizliği için buluştu
Galatasaray

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar çevre temizliği için buluştu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir araya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe’nin taraftarları, örnek bir davranışa imza atarak birlikte Dilovası sahilini temizledi.

24 Eylül 2018 13:44

Futbol özünde kardeşliktir, kaynaşmaktır ama gelin görün ki ülkemizde ve dünyanın pek çok noktasında durum böyle değil. Farklı takımların taraftarları arasında çıkan kavgalar, ölümle sonuçlanacak kadar ileriye gitti pek çok kez.

İşte böyle bir atmosferde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde örnek alınacak, güzel bir organizasyon gerçekleşti. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarları, Dilovası'nda bir araya gelerek birlikte çöp topladı. EZELİ RAKİP, EBEDİ DOST

Dilovası Ultraslan ve Dilovası Genç Fenerbahçeliler Grubunun genç üyeleri örnek bir çalışmaya imza attı. İki takımın taraftarları, çevre için Dilovası Tavşancıl sahilde bir araya geldi. Yaklaşık 40 kişilik taraftar grubu, sabah saatlerinde Tavşancıl sahilde buluşarak, sahildeki çöpleri topladı. Çevre için farkındalık yaratmaya çalışan Dilovası Ultraslan ve Dilovası Genç Fenerbahçeliler grubu üyeleri, vatandaşlar tarafından büyük takdir toplarken ezeli rekabetten ebedi bir dostluk mesajı da verdi.

HABER: Uğur ENÇ

Son güncelleme 13:44 | 24 Eylül 2018
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